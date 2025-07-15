拿一堆GD公關票？吳宗憲露面回應 認了BLACKPINK韓方招待

坤達（左起）、吳宗憲、KID今（15）日出席玩很大11週年餐車環島企劃。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者黃珮涵／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達今（15）日出席玩很大11週年餐車環島企劃，現場粉絲逾百人，三人製作鐵板吐司回饋粉絲。關於網友質疑他拿GD演唱會公關票一事，吳宗憲也親自澄清票都是買的，除了之前BLACKPINK的票確實是韓國方給的。

吳宗憲從容回應關於GD公關票爭議：「被誤會也不是一天兩天的事，很多員工搶到票，當天跟吳淡如在錄音，副總上班時間給我跑去看演唱會，才明令禁止。」他強調這次門票都是自己買的，並補充近期也剛買了十幾張頑童的票，不過他承認先前BLACKPINK高雄場演唱會的票，確實是韓方給的公關票。

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坤達（左起）、吳宗憲、KID今（15）日出席玩很大11週年餐車環島企劃。（記者陳奕全攝）

Energy近期獲金曲獎，吳宗憲透露頒獎當下自己正在泡澡，緊張到要把毛巾捏破，一臉驕傲表示：「人要開心接受這件事，看到他有成就，應該要給他掌聲。」被問到會不會擔心坤達比自己紅？他自虧不淒涼，笑說：「成為老藝人有兩種，一種有錢，一種沒錢。」認為身為前輩要開心接受這件事，看到後輩有所成就，應該要給予掌聲。

被問到未來有沒有可能跟坤達不合？吳宗憲認為私下沒有交集就沒有摩擦，僅跟坤達有工作上合作，形容共事時如齒輪與鏈條相互依賴。他反問坤達新歌《馬上去》，虧：「為什麼不叫『上馬去』。」坤達回：「就是立即執行啦！」

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