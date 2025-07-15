蔡依林走過26年天后路！首談內心轉折體悟「像自己才能退出競爭」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Jolin蔡依林出道將滿26年，音樂路上不斷蛻變、挑戰自我，如今睽違6年帶來全新專輯《Pleasure》。這次不僅是音樂上的強勢回歸，更是Jolin首度坦率揭露內心深處的情感轉折，她今（15日）透過一段親筆文字，向外界分享她對「慾望」與「做自己」的人生體悟，句句真摯，引發粉絲強烈共鳴。

蔡依林走過26年的天后路，首度剖白內心轉折及人生體悟。（凌時差提供）

Jolin自初踏歌壇的少男殺手，到奠定如今的天后地位，期間歷經了合約糾紛低潮，擦去淚水後脫胎換骨重新出發，26年的天后之路未曾懈怠，至今仍求新求變努力不懈。如今，全新專輯更是推出在即，Jolin稍早罕見剖白心跡，「專輯和單曲的重量相異，卻都是探索道路上可貴的愉悅寶石，過程中的與不同人遇見、相互試探學習區的深度和廣度，直到鬆手臣服。」

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此外，Jolin也鬆口吐實內心轉折與人生體悟，「驅使自己向前的，一直都是自己曾理性壓抑、漠視的慾望，是本能、是投射、也是解藥。」她不僅將新專輯視為生命過程中的愉悅寶石，甚至首度坦言那些埋藏在創作背後的心理轉折，從與人的互動到自我拉扯，「像是一場場意識與無意識之間的博弈！」最後，她更以一句「唯有活得像自己，才能退出競爭！」為心聲劃下註解。

Jolin這番直面內在慾望與壓抑的剖白，也讓一路與她並肩同行的粉絲們感觸良多，紛紛給予最直接的回饋「字字擊中靈魂」、「等了6年，這張太值得了」、「這不只是音樂，是蔡依林的生命自傳」。從《看我72變》、《Ugly Beauty》到《Pleasure》，Jolin走了26年的天后之路，這次她不只唱出樂譜上的節奏及旋律，更唱出了生命轉折後最真實的蔡依林。

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