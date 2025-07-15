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娛樂 最新消息

鹿希派逆轉形象有成 牛肉麵事業「已回本還領高薪」

三立電視《綜藝玩很大》餐車環島特別企劃首映記者會；坤達（左起）、吳宗憲、KID。（記者陳奕全攝）三立電視《綜藝玩很大》餐車環島特別企劃首映記者會；坤達（左起）、吳宗憲、KID。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》邁入第11年，推出全新「餐車環島特別企劃」，由吳宗憲、KID、坤達駕駛餐車親自下廚，巡迴台中、台東、高雄與粉絲互動。今記者會上吳宗憲提到這次特別感動，因為女兒吳姍儒與兒子鹿希派也驚喜參與企劃，並大讚兒子近況穩定，「現在幾乎沒有負面新聞了，他有長大了。」

吳宗憲開心分享兒子鹿希派的工作表現，透露牛肉麵店已經回本。（資料照，記者王文麟攝）吳宗憲開心分享兒子鹿希派的工作表現，透露牛肉麵店已經回本。（資料照，記者王文麟攝）

吳宗憲透露，兒子鹿希派目前專心經營去年他花4000萬購入的台南知名老店「老唐牛肉麵」，與女友盧鼎惠一起打理餐廳業務，並感性表示：「他現在只要把一碗牛肉麵做好就好，平常也有在寫歌，台中店開幾個月就回本了。」他補充台中店面生意不錯，尤其受到哈雷機車族喜愛，網路宣傳與門口好停車等優勢也加分不少。

鹿希派過去頻因負面事件上新聞，吳宗憲今再談起兒子，仍不禁自嘲：「鹿希派唯一贏我的地方，就是他爸爸是吳宗憲。」下秒就語重心長說：「再怎樣都是自己的孩子，給他機會、給他試。」更透露兒子現在開麵店不是領月薪，而是領「高薪」，語氣中滿是欣慰。KID日前透露有考慮結紮，而他今則說還在跟老婆討論中，還在猶豫要不要第三胎，「因為第二胎出生後，還是覺得寶寶太可愛了！」父愛溢於言表。

此次餐車企劃吸引超強「明星小幫手」陣容，包括Sandy吳姍儒、鹿希派、歐漢聲、張震嶽、頌樂、林可、草莓等人輪番上陣，人氣與話題十足。雖然炎炎夏日酷熱難耐，KID打趣爆料：「憲哥中暑三次，中間還偷跑去冷氣房吃米糕！」憲哥則笑說是因為高雄米糕店7點關門才緊急搶食。被問是否打算退休？吳宗憲則語帶情感說：「這節目做太久了，很有感情。」KID則力挺：「他不會離開啦，就算累也還是會想出來玩。」

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