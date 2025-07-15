偽娘紅姐事件延燒！網分析「來都來了」心態真實原因：很常見

38歲偽娘網紅「紅姐」假扮成女子誘騙多名男子發生性關係，還將偷拍影片外流牟利，引發熱議。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京一名38歲偽娘網紅「紅姐」，假扮成女子誘騙多名男子發生性關係，甚至偷拍影片放到網路上牟利，引起熱議。值得注意的是，其實有不少人到場馬上就發現紅姐其實是男的，但卻仍選擇發生關係，「來都來了」的心態令人相當震驚。對此，多名網友也分析起此心態的背後原因。

許多網友也認為，之所以會有「來都來了」的心態主要是因為沉默成本，意指已經付出無法收回的成本，包含時間、精力與金錢等，因此才會在得知紅姐是男生的情況下仍選擇繼續。

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此外，網紅小商人也發文表示，「很多人來信問我關於紅姐的事件的看法，小弟在此行業打滾幾十年，對於『來都來了』這個概念我能跟各位證實，很多客人都會有這個想法」，證實此心態很常見，不過他也表示，從業10年，大多只有遇到照片與本人不符的情況，性別不符的例子並不多。

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