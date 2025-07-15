晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長認賠1億 486先生抖關鍵主因

徐巧芯反罷後援會13日舉行成立大會，「館長」陳之漢出席支持。（記者方賓照攝）徐巧芯反罷後援會13日舉行成立大會，「館長」陳之漢出席支持。（記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日投入反罷免運動，日前在直播合體民眾黨主席黃國昌，他不諱言表示：「從2023年到現在，為了你們，我賠掉1億元，健身房被他們這樣搞，如果有一天撐不下去，你不要管我，也不要理我。」引發關注。

今（15）日中午，多次向館長提出建議的團購電商名人「486先生」陳延昶點出館長為什麼會賠1億背後真相，他直白表示，其實不是什麼「他支持民進黨」的問題，真正的關鍵是他把整場生意搞成情緒秀，「客人抓錯、成本爆炸、決策靠感覺，一步步走到今天這個局面。」

486先生接著吐露館長賠１億真正原因，他說:「阿漢根本不是做生意的料，他沒用心去經營去管理。」並分析館長政治立場搖擺，客人一個個跑光，「當初他靠挺綠、罵藍衝聲量，確實有話題，但生意不是看聲量，是看誰會掏錢；他原本的鐵粉多是藍營，結果他整天嗆國民黨，那些人直接縮手不敢再來；綠營本來就不是那種會花大錢消費的族群，也沒特別挺他。」

最後，館長剩下一堆白色客群，486先生嘆說，他們嘴巴說支持，結果買東西時開口就是「可以打折嗎？」、「我朋友幫你按讚，能送我一組體驗嗎？」他直言：「熱鬧歸熱鬧，錢進不來，賠錢是剛好而已。」

486先生臉書全文：

阿漢為什麼會賠一億？
其實不是什麼「他支持民進黨」的問題，真正的關鍵是他把整場生意搞成情緒秀。客人抓錯、成本爆炸、決策靠感覺，一步步走到今天這個局面。
說穿了——
阿漢根本不是做生意的料。他沒用心去經營去管理！
一、政治立場搖擺，客人一個個跑光
當初他靠反罷免、挺綠、罵藍衝聲量，確實有話題。但生意不是看聲量，是看誰會掏錢。
他原本的鐵粉多是藍營，結果他整天嗆國民黨，那些人直接縮手不敢再來；
綠營本來就不是那種會花大錢消費的族群，也沒特別挺他；
最後剩下一堆白色客群，嘴巴說支持，結果買東西時開口就是「可以打折嗎？」「我朋友幫你按讚，能送我一組體驗嗎？」
熱鬧歸熱鬧，錢進不來，賠錢是剛好而已。
二、你不能靠「認同你的人」活下去
做生意不是交朋友。那些「挺你、欣賞你」的人，不代表會付錢撐你業績。
消費本來就是基於需求，或是你得有本事創造需求。但說真的，阿漢根本沒搞懂這一點。這幾年我其實一直想勸他，但他耳朵硬。
他現在的客群，就是那種很會講義氣、很少掏錢的，每天要優惠、要贈品、還愛嫌，搞得團隊很辛苦，錢也賺不到。
反觀很多做健身房的老闆，人家不談政治、不搞情緒，就是默默把環境顧好、課程弄好，客人自然穩定。這才是正常的商業模式。
三、開店不是拼浪漫，是在看現金流
24小時營業這件事，聽起來很有氣勢，但其實是瘋狂燒錢。
大半夜會員根本沒幾個，空間還是開著燈、冷氣、人力照排班，成本根本收不回來。
後來他想改營業時間，還被會員檢舉，搞到消保官都來。
這些人是來運動，還是來討公道的？
再講那個中國直播，一場看起來五百萬營收，實際扣一扣只剩一百七。表面漂亮，但根本補不了台灣店一個月的虧損，這叫「救火」，不是「做生意」。
他事業太多——健身房、直播、電商、還搞政治，資源分散，每一塊都做不紮實。這種經營方式，不出事才怪。
四、做生意不能靠吼的，更不能靠賭的
他每天開直播喊「賠了一億啦！」「我撐不下去就去中國拼啦！」
講得很激動，大家聽了很有感，但這種情緒喊話，對營運一點幫助都沒有。
你台灣做不下去，跑去中國真的比較好？
現在兩岸局勢這麼敏感，政治、商業風向說變就變，你賭得起嗎？
別人是在找市場機會，他是在賭命運。這已經不是經營，是漂流。
結語：不是政治害了他，是他根本沒抓到生意的邏輯
阿漢當年能紅，是靠個性、硬派、說真話。
但那一套不是拿來經營事業的劇本。
生意是生意。
政治表態、情緒宣示可以當配料，但不能當主食。
你客人沒顧好、成本控不住、營運太分散，還老是靠情緒決定方向——賠錢只是早晚的事。
我也不是幸災樂禍。坦白說，我不希望他倒，因為他曾經也很拼，也影響過很多人。
但我看太多這種例子，都是講得熱血沸騰，做事卻全靠情緒，結果就是撐不下去。
阿漢，聽大哥的，做生意不是做場秀。網友跟你互動，不代表會幫你繳房租。到最後，還是要回到「管理、現金流、定位、效率」這些最基本的東西。
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中