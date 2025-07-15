館長認賠1億 486先生抖關鍵主因

徐巧芯反罷後援會13日舉行成立大會，「館長」陳之漢出席支持。（記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日投入反罷免運動，日前在直播合體民眾黨主席黃國昌，他不諱言表示：「從2023年到現在，為了你們，我賠掉1億元，健身房被他們這樣搞，如果有一天撐不下去，你不要管我，也不要理我。」引發關注。

今（15）日中午，多次向館長提出建議的團購電商名人「486先生」陳延昶點出館長為什麼會賠1億背後真相，他直白表示，其實不是什麼「他支持民進黨」的問題，真正的關鍵是他把整場生意搞成情緒秀，「客人抓錯、成本爆炸、決策靠感覺，一步步走到今天這個局面。」

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486先生接著吐露館長賠１億真正原因，他說:「阿漢根本不是做生意的料，他沒用心去經營去管理。」並分析館長政治立場搖擺，客人一個個跑光，「當初他靠挺綠、罵藍衝聲量，確實有話題，但生意不是看聲量，是看誰會掏錢；他原本的鐵粉多是藍營，結果他整天嗆國民黨，那些人直接縮手不敢再來；綠營本來就不是那種會花大錢消費的族群，也沒特別挺他。」

最後，館長剩下一堆白色客群，486先生嘆說，他們嘴巴說支持，結果買東西時開口就是「可以打折嗎？」、「我朋友幫你按讚，能送我一組體驗嗎？」他直言：「熱鬧歸熱鬧，錢進不來，賠錢是剛好而已。」

486先生臉書全文：

阿漢為什麼會賠一億？

其實不是什麼「他支持民進黨」的問題，真正的關鍵是他把整場生意搞成情緒秀。客人抓錯、成本爆炸、決策靠感覺，一步步走到今天這個局面。

阿漢根本不是做生意的料。他沒用心去經營去管理！

一、政治立場搖擺，客人一個個跑光

當初他靠反罷免、挺綠、罵藍衝聲量，確實有話題。但生意不是看聲量，是看誰會掏錢。

他原本的鐵粉多是藍營，結果他整天嗆國民黨，那些人直接縮手不敢再來；

綠營本來就不是那種會花大錢消費的族群，也沒特別挺他；

最後剩下一堆白色客群，嘴巴說支持，結果買東西時開口就是「可以打折嗎？」「我朋友幫你按讚，能送我一組體驗嗎？」

熱鬧歸熱鬧，錢進不來，賠錢是剛好而已。

二、你不能靠「認同你的人」活下去

做生意不是交朋友。那些「挺你、欣賞你」的人，不代表會付錢撐你業績。

消費本來就是基於需求，或是你得有本事創造需求。但說真的，阿漢根本沒搞懂這一點。這幾年我其實一直想勸他，但他耳朵硬。

他現在的客群，就是那種很會講義氣、很少掏錢的，每天要優惠、要贈品、還愛嫌，搞得團隊很辛苦，錢也賺不到。

反觀很多做健身房的老闆，人家不談政治、不搞情緒，就是默默把環境顧好、課程弄好，客人自然穩定。這才是正常的商業模式。

三、開店不是拼浪漫，是在看現金流

24小時營業這件事，聽起來很有氣勢，但其實是瘋狂燒錢。

大半夜會員根本沒幾個，空間還是開著燈、冷氣、人力照排班，成本根本收不回來。

後來他想改營業時間，還被會員檢舉，搞到消保官都來。

這些人是來運動，還是來討公道的？

再講那個中國直播，一場看起來五百萬營收，實際扣一扣只剩一百七。表面漂亮，但根本補不了台灣店一個月的虧損，這叫「救火」，不是「做生意」。

他事業太多——健身房、直播、電商、還搞政治，資源分散，每一塊都做不紮實。這種經營方式，不出事才怪。

四、做生意不能靠吼的，更不能靠賭的

他每天開直播喊「賠了一億啦！」「我撐不下去就去中國拼啦！」

講得很激動，大家聽了很有感，但這種情緒喊話，對營運一點幫助都沒有。

你台灣做不下去，跑去中國真的比較好？

現在兩岸局勢這麼敏感，政治、商業風向說變就變，你賭得起嗎？

別人是在找市場機會，他是在賭命運。這已經不是經營，是漂流。

結語：不是政治害了他，是他根本沒抓到生意的邏輯

阿漢當年能紅，是靠個性、硬派、說真話。

但那一套不是拿來經營事業的劇本。

生意是生意。

政治表態、情緒宣示可以當配料，但不能當主食。

你客人沒顧好、成本控不住、營運太分散，還老是靠情緒決定方向——賠錢只是早晚的事。

我也不是幸災樂禍。坦白說，我不希望他倒，因為他曾經也很拼，也影響過很多人。

但我看太多這種例子，都是講得熱血沸騰，做事卻全靠情緒，結果就是撐不下去。

阿漢，聽大哥的，做生意不是做場秀。網友跟你互動，不代表會幫你繳房租。到最後，還是要回到「管理、現金流、定位、效率」這些最基本的東西。

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