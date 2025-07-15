琳娜出生28天「餓到吃鼻涕」 遭父遺棄、遇渣男8年虐戀心碎收場

琳娜分享坎坷人生。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕原民歌手琳娜近日上《震震有詞》分享身為「單親媽媽的愛恨情仇與辛酸！遇渣、教養再婚都是大考驗」，也邀請兩性作家欣西亞、蔡政峯律師及資深護理師陳麗華，以各專業角度提供建議

琳娜聊及從出生後被父親遺棄，曾出生28天餓到吃鼻涕，母親的姊姊看不下去將她與姊姊帶回家扶養，「阿姨單親一個人做3份工作養大8個孩子，在我心中她就是我媽媽。」她回憶國小時曾和姊姊北上尋母，卻被帶進母親工作的茶室，幫客人送餐時、收取小費，「我想著這些錢可以帶回去給阿姨。」在茶室打工時曾被客人毛手毛腳，連母親的男友都會在洗澡時靠近她，她曾經向母親提過這些讓她不舒服的行為，但只換來母親「叔叔是愛你的」輕描淡寫帶過。當阿姨知道姐妹倆都沒有回宜蘭上課，堅決到台北將他們接回完成學業。

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琳娜與單親爸爸相戀對方卻罹患性愛成癮心碎收場。（和展影視提供）

之後琳娜為了分擔家計，16歲就投入餐廳駐唱和服務生工作，她曾與一名自稱不想繼承家業、來台「體驗人生」的日本男子交往，兩人交往8個月後，當時僅18歲的琳娜懷孕了，某日男方告知她「我要飛回日本跟我爸媽說我們要結婚，再飛回來娶妳。」單純的琳娜信以為真「我傻到在小套房裡等他回來娶我。」之後輾轉得知男方已有女友，她便獨自扶養小孩長大。

琳娜說某日無意間在臉書上看到他的發文，結了婚有孩子過著幸福美滿的生活，她試著跟對方聯繫希望他能負起孩子父親的責任，沒想到對方希望彼此不要再有聯繫，更希望她能保密過去發生的一切。獨自扶養孩子期間，有給孩子看過父親的照片，卻發現照片上的他佈滿被原子筆猛戳的痕跡，之後再也不主動跟孩子提到父親。

懷孕期間琳娜一度不敢讓阿姨知道自己懷孕，窩在台北的小套房內努力找工作，找家庭代工身上僅存的5000元還被騙走，等到懷孕已經七個多月不得不回宜蘭面對阿姨，阿姨拉著她要她拿掉小孩，「阿姨怕會耽誤我的人生。」但在其他家人阻擋下，阿姨心疼也妥協，在琳娜生產後繼續扛起照顧孩子的責任，在孩子長大的過程中，琳娜告訴孩子「以後一定要孝順姨婆、舅舅、阿姨們。」

蔡政峯律師與欣希亞以專家角度分析琳娜的遭遇。（和展影視提供）

琳娜之後再與一名同樣單親、有三個孩子的男子交往，因都是單親家庭彼此惺惺相惜，以為可以好好走下去，卻屢次遭遇男方劈腿，甚至發展到男方就醫確定罹患「性愛成癮症」，期間男方為了求琳娜原諒，還帶著自己孩子到她家中下跪，深怕琳娜不肯原諒自己，男方還上演自己打自己的戲碼，甚至提出要她打他解氣，琳娜一口氣打了幾十個巴掌，「我打到有點失心瘋，他耳膜還破掉去看醫生，但我解氣了，把過去多年的委屈跟怒氣抒發掉。」之後琳娜最終下定決心分手，搬家展開新生活，她說：「我還是覺得一個人比較好。」

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