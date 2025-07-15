BoA罹骨骼缺血性壞死！演唱會全取消「急入院開刀」粉絲心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流天后「BoA」寶兒原訂8月30日至31日舉辦個人演唱會迎接出道25週年，未料所屬SM娛樂今（15日）突宣布演唱會全面取消，原因是BoA近期膝蓋疼痛惡化，就醫後確診罹患「骨骼缺血性壞死」（avascular necrosis），需立即接受手術，全面暫停舞蹈與舞台演出，消息一出震驚全球粉絲。

BoA稍早透過所屬SM娛樂證實罹患「骨骼缺血性壞死」。（avex taiwan提供）

SM娛樂稍早宣布演唱會全面取消，BoA近來膝蓋狀況惡化就診，醫療團隊診斷為需立即動手術的「骨骼缺血性壞死」，為防止病情進一步惡化，建議她儘速入院開刀治療，為了避免過度使用關節，不得不忍痛取消演唱會，「這突如其來的消息給粉絲帶來困擾，我們深表歉意，此舉是基於將藝人的健康放在首位的考量」。

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雖然BoA演唱會喊卡，但SM也透露25週年活動仍會如期進行，已完成製作的紀念專輯將照常發行，同時更強調「未來是否重啟演唱會，將依照BoA手術後的恢復狀況另行通知。」此消息也引來全球粉絲湧入社群留言關心，紛紛為BoA集氣祈福，盼她早日康復重返舞台。

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