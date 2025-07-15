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娛樂 最新消息

林葉亭談失智父走失 「磨刀石摔破」母感應生死：冥冥之中

〔記者林欣穎／台北報導〕女星林葉亭日前接受《Yahoo健世代》節目專訪，首度談及已逝的失智父親失蹤時那段日子的心路歷程。一開口林葉亭就語帶哽咽，坦言還沒有放下爸爸的離去，但是那段尋找爸爸的時間，全台灣的人都在幫忙協尋，讓她十分感激且感動。

林葉亭談及失智父親失蹤時那段日子的心路歷程。（《Yahoo健世代》提供）林葉亭談及失智父親失蹤時那段日子的心路歷程。（《Yahoo健世代》提供）

林葉亭說：「我發願透過我一次次的分享，希望可以喚醒大家對失智的警覺性、對患者更多的體諒，以及照顧者所需要更多的愛。」

如同連續劇《忘了我記得》一樣，林葉亭失智的父親也漸漸忘了很多事，但她說即便如此，父親唯一沒有忘記的就是他的兒女，林葉亭說：「有時候我出現在電視上，我爸就會指著電視說，那是我們家的人，他可能不記得我的名字，但他始終記得，我們是一家人。」

照護的過程不僅病患本人很辛苦，照顧者也十分艱難，林葉亭說：「跟失智者相處，一定要用一個很正面很樂觀的態度，他沒有辦法像小孩子一樣，你不准他做什麼他就不做，因此後來我們都用遊戲的方式在跟他互動。」

林葉亭與父親感情深厚。（《Yahoo健世代》提供）林葉亭與父親感情深厚。（《Yahoo健世代》提供）

失智不挑人，過往高知識份子也可能會失智，林葉亭透露爸爸過去是麻省理工的學霸，失智症初期會透過隱藏來遮掩自己的不對勁，她回憶曾經有一次父親在房間看書卻沒開燈，走進去時發現書根本是拿反的，林葉亭說：「我當時心很酸，爸爸不知道是記憶這個動作，還是記得這本書。」因此面對家中長輩跟過往有特殊異常的行為或大改變時，就要多注意，避免錯過初期的黃金治療期。

談到父親走失的那11天，林葉亭也首度透露，其實媽媽冥冥之中有感應爸爸已經離去，林葉亭說：「事發當天，家中的磨刀石突如其來的掉落地上還摔破，這根本不太可能，磨刀石這麼的重又硬，後來時間點對了一下，真的就是父親落水的時間。」

即便萬般不捨，林葉亭也忍不住又落淚地說：「相信現在的爸爸已經沒有再被時間跟空間困住的感覺，他應該是非常的自由自在，感謝那段時間上天給我一個新的爸爸，換我來照顧他。」

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