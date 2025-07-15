晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

伍佰放大絕！七度站上高雄巨蛋 出招尬黃牛

〔記者陽昕翰／台北報導〕「搖滾天王」伍佰2025巡演正式加碼高雄站，11月22日與23日在高雄巨蛋開唱，是他第七度登上高雄巨蛋開唱。特別的是，高雄場首次採用「實名制抽選登記」購票，粉絲反應熱烈，感動表示：「終於等到了，希望幸運之神降臨可以買到票！」

搖滾天王伍佰第七度到高雄巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）搖滾天王伍佰第七度到高雄巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

伍佰個人出道35年，和China Blue一起成軍33年，啟動第十五套大型巡演「Rock Star 2」，以新的視聽概念重磅登場。自四月巡演開跑以來口碑不斷發酵，佳評如潮。今年6月於台北小巨蛋連續舉辦三場演出，門票一開賣即全面秒殺，場場爆滿、一票難求。

伍佰不僅演唱《挪威的森林》、《淚橋》、《白鴿》等歷年作品中的經典代表作，並在每場安可環節驚喜加入不同曲目，加上歌迷們的熱烈參與，和伍佰一起大合唱，讓每一場演出都成為獨一無二、難以複製的搖滾盛宴。

伍佰在高雄巨蛋開唱，門票採取實名及登記抽選制。（開麗娛樂提供）伍佰在高雄巨蛋開唱，門票採取實名及登記抽選制。（開麗娛樂提供）

這次伍佰在高雄巨蛋舉辦兩場演出，為回應歌迷殷切期盼與搶票熱潮，特別採取實名制抽選登記的購票方式，希望能杜絕黃牛，讓粉條（粉絲名）們能公平獲得購票機會。

「伍佰 & China Blue Rock Star2巡迴演唱會-高雄站」由國泰世華銀行冠名贊助，國泰世華銀行CUBE信用卡卡友也可於8月1日中午12點優先實名制購票，實名制抽選售票則於8月2日中午12點起至8月6日中午12點為止開放登記，詳細售票辦法請見拓元售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中