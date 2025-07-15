伍佰放大絕！七度站上高雄巨蛋 出招尬黃牛

〔記者陽昕翰／台北報導〕「搖滾天王」伍佰2025巡演正式加碼高雄站，11月22日與23日在高雄巨蛋開唱，是他第七度登上高雄巨蛋開唱。特別的是，高雄場首次採用「實名制抽選登記」購票，粉絲反應熱烈，感動表示：「終於等到了，希望幸運之神降臨可以買到票！」

搖滾天王伍佰第七度到高雄巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

伍佰個人出道35年，和China Blue一起成軍33年，啟動第十五套大型巡演「Rock Star 2」，以新的視聽概念重磅登場。自四月巡演開跑以來口碑不斷發酵，佳評如潮。今年6月於台北小巨蛋連續舉辦三場演出，門票一開賣即全面秒殺，場場爆滿、一票難求。

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伍佰不僅演唱《挪威的森林》、《淚橋》、《白鴿》等歷年作品中的經典代表作，並在每場安可環節驚喜加入不同曲目，加上歌迷們的熱烈參與，和伍佰一起大合唱，讓每一場演出都成為獨一無二、難以複製的搖滾盛宴。

伍佰在高雄巨蛋開唱，門票採取實名及登記抽選制。（開麗娛樂提供）

這次伍佰在高雄巨蛋舉辦兩場演出，為回應歌迷殷切期盼與搶票熱潮，特別採取實名制抽選登記的購票方式，希望能杜絕黃牛，讓粉條（粉絲名）們能公平獲得購票機會。

「伍佰 & China Blue Rock Star2巡迴演唱會-高雄站」由國泰世華銀行冠名贊助，國泰世華銀行CUBE信用卡卡友也可於8月1日中午12點優先實名制購票，實名制抽選售票則於8月2日中午12點起至8月6日中午12點為止開放登記，詳細售票辦法請見拓元售票。

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