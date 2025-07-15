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娛樂 最新消息

驚爆「兒子生父竟是公公」真相！本土劇婚禮戲又成災難

賴慧如（左）跟王燦在《好運來》婚禮戲現場頂著豔陽高溫，濕透婚紗。（民視提供）賴慧如（左）跟王燦在《好運來》婚禮戲現場頂著豔陽高溫，濕透婚紗。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王燦和賴慧如在民視八點檔《好運來》迎來婚禮大喜之日，沒想到喜事瞬間變驚爆現場，劇中賴慧如的兒子吳東諺身世被全場人知道，竟是「阿公」龍天翔親生兒子，錯綜複雜的血緣關係引發三代情感大崩盤。

這場戲不只劇情精彩，拍攝現場更是驚險萬分。吳東諺挑戰吊鋼絲「高掛大樓外牆」，讓現場演員與工作人員都為他捏一把冷汗。賴慧如則笑說：「我懼高症，還要在高樓邊拉住他，拍完腿都軟了！」

吳東諺在《好運來》身世曝光後，現場氣氛超緊繃。（民視提供）吳東諺在《好運來》身世曝光後，現場氣氛超緊繃。（民視提供）

吳東諺也回憶那場「空中危機」說：「我們一群人真的頂著高溫在天台拍了10個小時，劇組很貼心照顧演員的安危，所以藉各種角度拍攝不同鏡頭，只是劇情需求必須一直掛在不同的牆面上，整天拍攝下來，就像在健身房訓練了一天！懸吊在高樓的外牆，也是我人生中的初體驗，為求逼真，我的雙腳要在吊在外牆時不斷掙扎和攀爬，導致腳上都是瘀青！」

賴慧如拍完驚險戲收工，發現全身曬到紅燙。（民視提供）賴慧如拍完驚險戲收工，發現全身曬到紅燙。（民視提供）

曾子益（左起）、王燦、陳家逵、楚宣、王瞳、賴芊合趁《好運來》空檔拍照留念。（民視提供）曾子益（左起）、王燦、陳家逵、楚宣、王瞳、賴芊合趁《好運來》空檔拍照留念。（民視提供）

拍攝當日還是賴慧如的農曆生日，身穿婚紗頂著豔陽熱到內褲、大腿都是濕的，還忍著曬傷與瘀青硬撐到底，「那天根本像在拍災難片+岩盤浴！」最暖心的是，賴慧如一度忘了當天是她農曆生日，竟在收工時被老公與劇組驚喜慶生，讓她眼眶泛淚：「一整天又熱又驚險，最後收工看到蛋糕真的好感動，覺得什麼辛苦都值得了！」

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