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柏霖下水10小時失溫！為「一理由」不敢掙扎

〔記者張釔泠／台北報導〕 柏霖PoLin入圍本屆金曲歌王，雖然最後與獎項擦肩而過，不過他即將舉辦演唱會 ，新歌《How Are You》MV也曝光，全程在水中拍攝，柏霖當天泡水超過10小時，一度冷到發抖，且為了在水中美麗又穩定的漂浮，即使十分擅長游泳和肢體展現的他都要一試再試，十分消耗體力，終於達到完美的效果，讓他鬆口氣說：「真是大挑戰！」

柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）

《How Are You》MV是讓柏霖在水中緩慢漂浮，當柏霖得知要在水中取景時，不但不擔心反而很興奮，因為玩水就是柏霖的兒時重要回憶，「我可以說是從小在水裡長大的，水對我來說一直有一種療癒的力量，好像可以把人帶回一切的起點，有種回到子宮裡的那種漂浮感的意象。」

他回憶小學五年級時，暑假沒人照顧，爸媽送他去參加游泳夏令營，「沒想到一試成主顧，我愛上游泳了！從五年級到國中，我每天早上都會去游泳訓練，算是個小小的游泳選手。後來雖然沒繼續當運動員，但我還是很愛玩水，潛水、浮潛我都喜歡，有陣子也常常跟我弟半夜跑去海邊抓海膽，帶著手電筒在海裡探險。」所以這次以水作為MV主題，他笑說：「我很享受整個過程。」

柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）

為了拍攝，柏霖當天幾乎泡在水中超過10小時，拍到後來冷到發抖，休息時必須趕快去熱水池讓身體回溫才能繼續，不過他表示，當天最難的不是冷，而是「呼吸的管理」，像是導演要求他在水裡往上看，但是頭不能抬太高，不然水就會灌進鼻子，他笑說：「那種嗆到的感覺真的會瞬間讓人出戲。」而且有一幕是柏霖必須躺在水裡、看著鏡頭，但同時還得控制不要吐出太多氣泡，不然整個畫面會被泡泡遮住，影像就會不清楚，所以要美又要穩、還不能露出太多掙扎的狀態，對柏霖而言很有挑戰性，最後終於拍出寧靜又深沈的氛圍，他開心說：「當下我真的默默對自己比了個讚！」

柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）柏霖拍攝高難度ＭＶ。（索尼提供）

柏霖目前正在準備「2025 鐵漢柔情」：柏霖PoLin「允許萬物破碎」專場演唱會，歌單已經大致確認，距離上次的專場演唱會已超過一年，他迫不及待想以現場演出方式與粉絲分享他的新歌和過去的代表作，希望能在現場與久違的粉絲朋友見面。

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