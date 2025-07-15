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「權恩妃性感穿搭挨轟」Jennie掀衣露胸反被讚可愛！ 引網兩派論戰

權恩妃（左）在潑水節因穿著性感挨轟，反觀Jennie（右）在演唱會上掀衣露胸卻被讚可愛，兩極評論引發熱議。（翻攝自X）權恩妃（左）在潑水節因穿著性感挨轟，反觀Jennie（右）在演唱會上掀衣露胸卻被讚可愛，兩極評論引發熱議。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日在洛杉磯演唱會上掀開上衣辣露胸器，大膽的行為瞬間將現場氣氛炒到最高點，也被許多韓網大讚可愛。不過，有網友將Jennie在演唱會露奶的行為，與前陣子掀起熱議的「水彈女神」權恩妃對比，認為Jennie被稱讚可愛，權恩妃卻承受負面批評，是否有失公平？

近日在世巡演唱個人歌曲《like JENNIE》，她身穿紅色緊身皮衣，深邃事業線呼之欲出，她一站上舞台就氣場全開，下一秒無預警對著鏡頭拉開上衣，露出渾圓美胸，還不忘俏皮吐舌，讓台下粉絲血脈噴張，評論一面倒都在稱讚她可愛又性感。然而水彈女神權恩妃在潑水節上性感熱舞卻被部分網友批評穿太少、故意要秀身材，不少網友對此也打抱不平表示，「兩個人都很可愛又性感，不要搞差別待遇」、「性感不等於賣弄風騷，評論應該要友善一點」。

不過有不少人仍認為，Jennie是在美國才做出露奶行為，在相對保守的南韓就不會這樣做，代表她有在看場合，而權恩妃則是從頭露到尾，雖出席的活動是潑水節，但仍存在太過暴露的問題。

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