卡神怒轟葉元之 「跟黃子佼一樣被全民抵制」

國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，葉元之今天出面駁斥不是事實。（記者賴筱桐攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨新北市立委葉元之被指控對已故的方姓助理職場霸凌爭議不斷，方的遺孀向媒體爆料，控訴亡夫遭葉言語羞辱及精神虐待，甚至冷血地說：「辭職就不用請假。」淚訴亡夫病榻前還不知已被開除；對此，葉元之今（15）日出面駁斥皆非事實，部分對話遭斷章取義，強調自己不是慣老闆，「因為726要罷免，選在此時爆料，大家都知道目的是什麼，把這件事情泛政治化。」

稍早「卡神」楊蕙如在臉書發文表示，這件事情已經不是藍綠問題，也不是政治對抗，而是為什麼這個人連基本的人性都沒有。

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黃子佼2023年捲入MeToo風波，身敗名裂。（資料照，記者胡舜翔攝）

卡神說，這幾年她對政治逐漸失望，逐漸遠離一些深感腐敗厭惡的人事物，希望找回年輕時對真相和正義的初心，「我無法違背自己的良心，只對特定陣營吹捧，或是對某些政客的劣行視而不見，只因為他專屬某個顏色。」

也因為如此，卡神表示在葉元之身上，很清楚地看到他必須要被全民唾棄的所有要素，「罷免葉元之不是因為他是什麼政黨，是因為他真的失去做人的底線，他不只是應該被逐出立法院，而是應該被政治圈、被媒體、被公眾的視野驅逐！」她說，葉元之應該跟藝人黃子佼一樣，被全民抵制。

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