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娛樂 最新消息

蔡依林全裸上陣迎來出道26週年 震撼視覺曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林睽違6年推出全新專輯《Pleasure》，將於7月25日下午3點全球同步數位發行，實體專輯則自7月16日中午12點起開放預購，這天同時是她出道第26週年。

蔡依林實體專輯推出愉悅重生版。（凌時差提供）蔡依林實體專輯推出愉悅重生版。（凌時差提供）

新專輯《Pleasure》以人性的「七宗罪」為靈感，蔡依林在疫情期間遠距進修Berklee音樂課程，親自投入錄音與創作，與台北、洛杉磯及線上音樂營多位國際音樂人合作，完成11首真誠無拘的新作。

蔡依林曝光新專輯視覺照。（凌時差提供）蔡依林曝光新專輯視覺照。（凌時差提供）

這次的實體專輯推出「七罪花園版」與「愉悅重生版」雙版本，由創意團隊THE SQUARED DIVISION統籌，邀來韓國攝影師Cho Gi-Seok、美國藝術家Brian Ziff操刀拍攝，設計則由葛萊美獎得主SPECIAL OFFER, Inc. 製作。

蔡依林實體專輯推出七罪花園版。（凌時差提供）蔡依林實體專輯推出七罪花園版。（凌時差提供）

「七罪花園版」以中世紀咒語書為靈感，封面共七款，象徵七宗罪，並融合蘋果、玫瑰等欲望符號，營造神秘禁忌氛圍。視覺由來自韓國的攝影師 Cho Gi-Seok拍攝，他曾與Billie Eilish、Jennie、LE SSERAFIM、Red Velvet、CL、 XG、Kylie Jenner 等國際巨星合作。

蔡依林裸身拍攝專輯宣傳照。（凌時差提供）蔡依林裸身拍攝專輯宣傳照。（凌時差提供）

「愉悅重生版」則在美國拍攝，Jolin化身女祭司，展現末世神祇意象。其中「金屬化脊椎」造型，天后全裸上陣，象徵從脆弱中淬鍊重生，裝幀設計如煉獄之門，封藏神諭之書，引領聽眾進入她打造的末世美學世界。

《Pleasure》實體專輯將於9月2日推出「愉悅重生版」、9月26日推出「七罪花園版」，數位版本7月25日搶先上線。

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