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娛樂 最新消息

昔應援喘不過氣「急吸氧」！筠熹突認負面新聞多吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天推出今夏全台首創數位應援平台「CheerSPOT」，為粉絲與女孩之間創造全新互動方式。7月14日至9月21日限時推出，筠熹開心表示：「這次應援變『數位化』了，全世界各地都可以線上應援，覺得非常特別。」

筠熹和若潼。（樂天桃猿提供）筠熹和若潼。（樂天桃猿提供）

透過平台App一鍵應援，粉絲就能讓心愛的女孩出現在全台超過5,000台平台螢幕上，從商圈、咖啡店到便利商店，全面高調曝光。對此，若潼也笑說：「假如真的看到自己形象在很多地方出現，會很驚喜覺得暖心吧！」

她坦言曾在公車站牌或計程車上看到其他女孩的應援廣告，「每個女孩都有非常強大的後援會，但希望自己有機會可以前幾名，因為我還沒有在其他地方看到自己的應援廣告。」

這次活動設計誠意十足，每應援一次即可獲得女孩親錄的「早安語音」，還有機會抽中粉絲見面會門票與Rakuten Girls聯名行動電源。談到親錄的語音內容，筠熹說：「最近負面新聞滿多的，想告訴粉絲，不管遇到什麼困難的事情，都可以保持正能量，勇往直前。」若潼也真情告白：「謝謝你們照亮我，讓我有機會發光更加閃耀。」一句話打動無數粉絲的心。

而女孩們談起與粉絲的互動記憶，若潼回憶，球場遇到下雨時，粉絲不聲不響地幫她們撐傘，「即使這個說了很多次，還是非常印象深刻。」筠熹則透露，曾在舞台上喘不過氣的經驗，粉絲竟貼心準備了氧氣噴罐，「感動的事情太多了，甚至有粉絲專程搭飛機，只為看15分鐘的活動又立刻飛回國，真的非常感謝。」

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