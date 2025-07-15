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娛樂 最新消息

王楚然新戲濕身穿旗袍「辣露纖腰美臀」電暈全網

王楚然新劇造型超性感，引發中網熱議。（翻攝自微博）王楚然新劇造型超性感，引發中網熱議。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國女星王楚然曾與男星楊洋傳出戀情，最近正在拍攝新劇《這一秒過火》，與男神張凌赫合拍，身材高挑的兩人站在一起非常有CP感。近日兩人拍攝一場落水戲，渾身濕透的王楚然被張凌赫從水中抱起，一身緊身旗袍讓細腰美臀的性感曲線全被看光，才剛開拍就在中網掀起熱議。

王楚然（左）與楊洋（右）曾傳出戀情。（翻攝自微博）王楚然（左）與楊洋（右）曾傳出戀情。（翻攝自微博）

王楚然、張凌赫近日拍攝落水戲，渾身濕透的王楚然被從水中抱起，細腰美臀的性感曲線全被看光。（翻攝自微博）王楚然、張凌赫近日拍攝落水戲，渾身濕透的王楚然被從水中抱起，細腰美臀的性感曲線全被看光。（翻攝自微博）

王楚然、張凌赫新戲《這一秒過火》近期正在開拍，劇中背景為民國時代，張凌赫以軍閥造型、王楚然以旗袍亮相，近日兩人拍攝一場落水戲，張凌赫展現男友力，將王楚然以公主抱的形式，從水中一把抱起，身高172公分的王楚然身穿粉色旗袍，由於衣服被水沾濕變透明，使她的纖細腰身以及優美臀部線條全曝光，令粉絲看得臉紅心跳。

現場拍攝花絮影片曝光後秒登熱搜，網友湧入大讚「不敢想這細腰有多好抱」、「兩人身材太配了」、「好有性張力（性吸引力）」、「對眼睛太友好了」。

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