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娛樂 最新消息

讓葉元之徐巧芯一起打包下台 她籲信義板橋選民站出來

胡采蘋上午在臉書發文，呼籲台北信義區選民，一定要站出來罷免徐巧芯。（資料照）胡采蘋上午在臉書發文，呼籲台北信義區選民，一定要站出來罷免徐巧芯。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕大罷免進入最後白熱化階段，今（15）日上午，財經網美胡采蘋點名藍營立委葉元之、徐巧芯，呼籲選民站出來罷免徐巧芯和葉元之這樣沒有人性、魚肉鄉民、欺壓基層、羞辱國軍的冷血立委。

胡采蘋細數新北市板橋區立委葉元之在他的資深助理肝硬化、胃穿孔、腸出血住院的時候，不准請病假，直接辭退，清出line群，他的助理一個月後過世，遺孀今天終於出面接受採訪。

她也點名台北市信義區立委徐巧芯在2022年違規停車，基層警員開罰單時，施壓要求不要開單，後來網路上有人爆出此事，徐巧芯說這是設局陷害、側翼攻擊，要求對方道歉，否則提告誹謗罪，「氣勢之嚴正磅礴，導致我一度認為就是網路造謠。」

胡采蘋說，信義分局最後公佈密錄器畫面，證實徐巧芯施壓，她對開單的員警說：「沒關係，你要開就開，反正我們會回去講。」她怒轟這樣的議員，竟然當上立委，信義區選民給了她更大權力的時候，她做了什麼呢？

此外，胡采蘋表示這次擺放罷免連署書的信義區店家，雁域文化一個禮拜被稽查三天，沒有賣食物卻被檢舉使用廢油；另一個店家鳥咖啡被五個單位輪流稽查，垃圾分類、食品衛生、消防安檢一次稽查到飽，信義區六個店家提供收連署書場地，四家被查水表，被稽查的日子，請問這些店家要怎麼做生意？

胡采蘋表示，板橋是新北市府所在地，信義區是台北市府所在地，這兩個區域都是台海戰爭中最危險的目標，轟炸行政中心可以第一時間癱瘓市民日常生活，板橋區、信義區選民難道不擔心自己的家嗎？

她請信義區選民、板橋區選民一定要站出來，罷免徐巧芯和葉元之這樣沒有人性、魚肉鄉民、欺壓基層、羞辱國軍的冷血立委，徐巧芯、葉元之一次一起打包下台！

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