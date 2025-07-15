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娛樂 最新消息

錯過江蕙成李明洋最大遺憾！歌王負債千萬靠賣豬肉逆轉人生

〔記者陽昕翰／台北報導〕由金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋首度合體的「三冠王說唱SHOW」演唱會，將於10月18日在台中盛大登場。三人日前錄影受訪，互虧彼此壓力最大，但都信心滿滿喊話「一定讓粉絲驚艷！」李明洋更自曝，年輕時曾因家人反對，錯失成為江蕙師弟的機會。

劉家榮、荒山亮與李明洋，合體錄製陳國華的節目宣傳。（瑞揚創意提供）劉家榮、荒山亮與李明洋，合體錄製陳國華的節目宣傳。（瑞揚創意提供）

入行34年的李明洋，演唱過多部台劇八點檔金曲，點閱破千萬，終於圓夢開唱。他回憶從小在南部參加歌唱比賽，退伍後到台北比賽脫穎而出，22歲時被江蕙唱片公司的老闆陳維祥看中，開心拿著合約回家給父親看，卻被鄉長告誡「別被騙了」，結果錯失與江蕙成為同門的機會。

李明洋無奈自己歌唱之路坎坷，後來推出專輯時，公司宣傳與他都是新人，他只好自立自救，自導自演打電話敲通告，連清晨四點的通告都不錯過。他坦言當時「歌紅人不紅」，好幾次想放棄，但因為放不下歌唱夢想，選擇斜槓投入傳銷事業，才能繼續堅持唱歌。

李明洋特別感謝已逝的張燕清老師，在他最需要幫助的時候打電話關心，並介紹唱片公司，讓他非常感激。

劉家榮曾在台北做業務負債千萬，回鄉賣豬肉時被友人牽線重返歌壇，靠說唱創出一年六億元業績，打造銷售王傳奇。

劉家榮表示：「每天從零開始，沒有永遠的成功與失敗」，碰到不順心的時候，不服輸的性格讓他選擇不斷努力、正面迎戰；卡關時，就會關在家裡追劇療癒，三天不出門。他提到這次開唱肩負票房壓力，目前已達六成，相信還有時間衝刺，「有信心達陣，絕對沒問題！」演唱會10月18日在台中登場，購票可洽年代售票系統及四大超商。

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