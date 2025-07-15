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娛樂 最新消息

邱彰寫給同學林靜芸問候 聊到林芳郁有濃濃洋蔥

名醫林芳郁（右）與林靜芸夫婦。（林芳郁教授醫學教育衛生基金會提供）名醫林芳郁（右）與林靜芸夫婦。（林芳郁教授醫學教育衛生基金會提供）

〔記者林南谷／台北報導〕心臟外科醫師林芳郁2021年退休後，開始與失智症長期抗戰，其妻、整形外科醫師林靜芸在新書《謝謝你留下來陪我》中憶及林芳郁病兆，她說：「那一刻，我終於接受他失智的現實。」

今（15）日上午，旅美執業律師邱彰在臉書發文以「寫給林靜芸同學」為題，透露林靜芸是她小學、初中、高中以及大學同學，邱彰說：「真是何其榮幸！」想起當年每次的大小考試，邱彰透露：「林靜芸永遠是全班第1名，還是那種和第2名差很多的第1名，所以對她只能仰望，無法嫉妒。

邱彰對林靜芸印象最深刻的：「在台大唸書時，我是圖書館常客，常常正好坐在林靜芸後面，就會準時看到她未來的先生林芳郁風雨無阻的來接她，心裡真是羨慕極了！」

後來大學畢業了，各奔東西，邱彰回憶10多年前有一次跟林靜芸一起喝咖啡敘舊，她告訴邱彰:「因為媽媽和祖母都有老人症，所以在65歲時，很仔細的把家裡每一個抽屜都貼上了標籤，寫明這個抽屜裡面是什麼，以便萬一失憶還找得到東西。」

邱彰感嘆真沒想到失憶的竟然是林芳郁，但她堅信：「憑著林靜芸的智慧，我相信她一定會找到最好的方法，和先生歡度晚年。」最後對同學林靜芸奉上深深的祝福。

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