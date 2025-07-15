領先全球看《鬼滅之刃無限城篇》！日影城首推「0點場」瞬間被秒殺

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於本月18日在日本上映，台灣則在8月8日上映。（翻攝自Ｘ、木棉花提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲》（以下簡稱《鬼滅之刃無限城篇》）將於7月18日在日本搶先上映，台灣則在8月8日上映。值得注意的是，日本有24家電影院抓準商機，首度推出18日「0點上映」場次，電影票於昨（14）日開賣，果不其然瞬間被秒殺，可見其驚人熱度。

日本24家電影院推出「0點上映」場次的《鬼滅之刃無限城篇》，成為全球最早場。（翻攝自Ｘ）

據日媒報導，日本有24家電影院首度推出「0點上映」場次的《鬼滅之刃無限城篇》，為全球最早場，包含北海道2家、宮城1家、東京7家、神奈川縣2家、愛知縣2家、大阪3家、京都2家、兵庫1家、廣島1家、德島1家、福岡2家影城。深夜時段的場次一開賣立刻被秒殺，隨後連正常時段的場次也被搶購一空。

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不少沒買到票的日本網友紛紛留言抱怨，「點進去瞬間就沒票了」、「一點進去就全部賣光，好驚人」、「根本沒時間選位」。

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