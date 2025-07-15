五月天太有梗！F4合體原來「她」早埋伏筆成大彩蛋
五月天力促Ｆ４合體，成為國際媒體關注焦點。（相信音樂提供）
〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天7月12日在台北大巨蛋完成最後一場「回到那一天」演唱會，最高潮是邀請到F4相隔12年再次合體現身，不僅感動全場4萬粉絲，後續效應更是驚人，各大社群熱烈討論，新聞也登上BBC等多個國際媒體，事後網友發現，五月天太有梗，其實在當晚演唱會上早埋伏筆，直誇五月天充滿創意，偷偷藏了許多驚喜在細節之中。
由於五月天每次演唱會都會提早公布不同場次擔任開場嘉賓是誰，大巨蛋這8場也不例外，其中最終場是由鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場演出，當時名單公布後歌迷沒有多想，不少粉絲也到小玫瑰社群留言，告訴她當天會好好為她應援，希望她放心表演。
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「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，原來埋有伏筆。（相信音樂提供）
而在F4的言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民登台和五月天阿信合唱《流星雨》之後，大家終於明白了，「劉芯妤、流星雨」，原來五月天早就在最終場的一開始就「預告」了，劉芯妤的率先登場，就是搶先暗示最後一場的《流星雨》將成為讓全場難忘的時刻，而這首歌曲的影片在五月天演唱會團隊火力全開剪輯之下，短短幾小時就上架官方版本，用最好畫質讓全球網友、F4粉絲都能看到這經典一幕，目前影片點擊已超過242萬次，繼續高居發燒影片第三名。
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