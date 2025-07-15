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白冰冰重提「高凌風中槍事件」 感慨藝人槍林彈雨中討生活

《百變智多星》主持人葉欣眉重現冰冰姐造型，獲白冰冰本人稱讚。（年代提供）《百變智多星》主持人葉欣眉重現冰冰姐造型，獲白冰冰本人稱讚。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《百變智多星》百餘集後迎來史上最大咖，就是白冰冰率領子弟兵羅瑋中、陳思瑋和蔡亞露等人驚喜現身。為了歡迎白冰冰的到來，主持人葉欣眉還特意還原「大紅洋裝與頭花」致敬她。

白冰冰除了宣傳子弟兵的新歌，也分享拉拔後輩的點點滴滴，並直言現在栽培中的後輩年紀最輕才8歲，「看到他們比賽就想到我以前的歲月，看著他們因為比賽落敗而哭，我也會跟著哭。」東諺則說自己簽給白冰冰已經13年，不只螢光幕前的演出簽給白冰冰，連私生活也要給她管，白冰冰笑稱：「會關心他們異性往來的界線，還有他們喝的飲料是不是酒？」

《百變智多星》迎來史上最大咖來賓白冰冰及其子弟兵。（年代提供）《百變智多星》迎來史上最大咖來賓白冰冰及其子弟兵。（年代提供）

陳思瑋的新歌原名《我這款咖小》，由同門師兄明亮寫詞，為了軟化台語的口氣，改名《決定拚到底》，而他在節目中激昂獻唱，被眾人稱讚是「被木工耽誤的歌手」；駐唱新秀蔡亞露則帶來新曲《別再說拍謝啦》，並在現場教學手勢舞；白冰冰自己也發布新曲《喝酒講酒話》，節目中大方展現好歌喉，朗朗上口的歌詞與簡單旋律，讓眾人跟著拍起節奏應和起來。

白冰冰（右）談及高凌風中槍事件。（年代提供）白冰冰（右）談及高凌風中槍事件。（年代提供）

白冰冰更在節目中還原已故好友高凌風當年的中槍事件。（圖／台視提供）白冰冰更在節目中還原已故好友高凌風當年的中槍事件。（圖／台視提供）

除此之外，白冰冰更在節目中還原已故好友高凌風當年的中槍事件，講述當時高凌風與張菲走在路上聊天，突然一陣槍響，中槍的高凌風第一時間竟毫無感覺，是旁人驚呼：「高凌風！你中槍了！」才發現自己已經開始流血接著昏倒，而張菲則是躲到一旁的機車邊，卻不料機車的主人正是兇手，兇手坐上機車後發不動，踩了幾下後對著躲在一旁的張菲罵了一聲髒話才揚長而去，感慨當時的藝人不論男女都是在槍林彈雨中討生活。

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