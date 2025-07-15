陳大天閃兵被換角！王為「演出前1週」接棒崩潰喊：瘋了嗎？

竺定誼（左起）、王為和蔡昌憲合作《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳大天日前因為閃兵事件，形象重創，也面臨訴訟，他主演的果陀音樂劇《三個傻瓜》事發後的演出找來預備演員方延恩接替，高雄場和之後的加演則由王為演出。王為今年入圍首屆臺北戲劇獎音樂劇類男主角，臨危受命在高雄場次演出前一週接演，他坦承當時內心真的很煎熬，曾經問過自己：「你瘋了嗎？一週時間而已，怎麼可能啦！」

王為在高雄場演出前一週臨危受命，加入《三個傻瓜》劇組。（果陀劇場提供）

他說自己坐車、騎車、吃飯、洗澡、睡覺都在想、都在練，甚至被同是劇場演員的太太方宥心抓到在說夢話。而這個角色不僅跳舞，劇中還有一段B-box的Solo，他表示：「好在有音樂設計丁丁老師的指導，讓我在短時間內能有一點點樣子，如果大家有覺得像，那是老師教得好。」如今這齣戲巡迴多場後，已能融入角色的他，相信可以讓觀眾看到不一樣的角色。

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對於自己出演的角色，王為笑說：「其實我本人不太像查多，我覺得自己像藍丘多一些，小時候曾跟父母說過，我覺得數學學到一定程度就好，對未來沒有幫助，直接被臭罵一頓；也有過阿漢的行動，曾自己偷偷辦理休學（觀光系），再偷偷報名大學重考，最後才考上文化大學國劇系。」

果陀劇場今年推出的音樂劇《三個傻瓜》，全劇共有22首歌讓人大飽耳福，上半場一首貫穿全劇的主題曲《Be water, my friend》，取用老子哲學中「上善若水」的智慧，為展現水的意象，音樂總監丁乙恆也在曲目中置入各種像是洗澡、瀑布、溪流、下雨等水流動的聲音，耳尖的觀眾或許可以在音樂劇中找到特別安排的小巧思，為的是展現劇中三位主角的夢想，在水的助力下，自由地找到屬於自己的流動路徑。

張郁婕（前排左二）在《三個傻瓜》有生產戲。（果陀劇場提供）

而下半場開場的「生產戲」更是令人印象深刻，由擁有豐富音樂才華的張郁婕詮釋一名產婦，上演一段生產的情節，不知生產是怎麼一回事的音樂總監丁乙恆透露，在寫這首歌時做了相當大的功課，最後將「拉梅茲呼吸法」的吸吸吐口訣搭配到歌詞裡，張郁婕坦言：「演唱『生產』相當不容易，不只唱、還要哀嚎，用聲音變化詮釋生產的痛感對我來說是種全新的挑戰。」而這段演出也讓不少觀眾印象深刻，甚至一路吸吸吐散場回家。

《三個傻瓜》12月13至14日桃園，12月5至6日苗北，12月19至21日台北國家戲劇院加演。購票請洽Opentix售票系統（www.opentix.life）。

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