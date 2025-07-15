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娛樂 最新消息

看風水「留開運尿、沒帶羅盤」惹議 詹惟中親回：會虛心檢討

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名命理師詹惟中今遭客戶爆料，指他受託至顧客家中勘察風水，未料不僅未攜帶羅盤，進門第一件事竟是借廁所留下「開運尿」，更推銷各式開運擺飾，讓顧客質疑其專業性。而他稍早也親自回應，強調自己始終以顧客至上，但針對此次事件會虛心檢討。

強調自己始終以顧客至上，但針對此次事件會虛心檢討。（中天提供）強調自己始終以顧客至上，但針對此次事件會虛心檢討。（中天提供）

對此，詹惟中稍早受訪回應：「我是有知名度的，不能有一點閃失，可能是有什麼誤會。客人永遠第一為上，老師以客為尊，我會虛心檢討。」強調自己始終抱持謙遜態度服務顧客。

針對「開運尿」爭議，他12日也在社群發文說明，表示自己常為看風水長途跋涉，偶爾會以「借廁所放個開運尿」的方式開玩笑，沒有惡意。他指出：「我幾乎每個空間都會做了解，包括廚房、廁所、陽台等，這是責任所在。」至於沒帶羅盤，他則表示：「在電視節目上我也不常用羅盤，它不是絕對重點。」而針對服務不周的地方，也會願意二次前往客戶家，再做一次免費的勘查。

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