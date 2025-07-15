林襄經紀人海灘解放 大秀比基尼 南半球蹦彈失守

〔記者王靖惟／台北報導〕啦啦隊女神林襄的經紀人莉奈，也是個大正妹，有著不輸給林襄的亮麗外型，以及不科學的好身材，莉奈近來頻頻在社群分享美照，沒想到今日突然放送一組福利照，超兇身材與林襄不相上下，令許多網友驚豔。

莉奈性感比基尼辣照，大露傲人身材。（圖擷取自莉奈IG）

莉奈日前赴馬爾地夫度假，透過社群發出在海邊的性感比基尼辣照，胸前特殊剪裁及挖空設計，在線條環繞下，豐滿上圍呼之欲出，傲人美胸炸出泳衣下方，深邃事業線及南半球差點掉出，超兇南半球一覽無遺，莉奈的比基尼造型幾乎包不住絕頂身材，同時還更解開牛仔褲頭，讓纖細蠻腰也跟著解放。

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莉奈日前赴馬爾地夫度假，透過社群發出在海邊的性感比基尼辣照（圖擷取自莉奈IG）

莉奈表示「其實這兩年的疾病，讓我迅速變老變醜，一度非常沒有自信，照鏡子被自己醜哭那種。但我找回自信的原因，是因為拍我的攝影師，認識這麼多年，在我45公斤跟60公斤，看我的眼光對我的態度，都是一樣的！」「他的眼神永遠讓我知道，真的我就是我，喜歡的人就會一樣很喜歡，那眼神充滿寵溺，如同滿滿情緒價值」，莉奈更鼓勵「特別給迷失方向的女孩們，每個人不管任何狀態，都值得被愛！」、「不要被別人定義自己的靈魂價值」一番言論讓網友充滿感動。

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