朱海君不離不棄扛家計 NONO助妻感情沒生變

NONO捲入強制猥褻、強制性交等案後，朱海君一夕之間變得低調。（翻攝自朱海君IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲台語歌后朱海君遭老公、「NONO」陳宣裕性侵風波牽連，逾2年消失幕前，甚至被爆2人離婚，但她皆未對外回應，今（15）日爆出朱海君和NONO感情依舊很好。

據了解，朱海君日前結束唱片合約，一下子沒有事業靠山，只能自己向外謀出入，知情者透露，近來NONO會為朱海君出面洽談商業活動或演出機會，顯示夫妻感情不變依舊是最佳戰友。

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上個月30日，朱海君前東家豪記唱片對外表示：「感謝大家的關心，與朱海君合約期滿，期盼各自努力完成心中的目標，再次感謝大家的鼓勵支持！」而NONO因被控性侵多名女子，案經士林地院審理1年，日前宣判其中1次強制性交未遂有罪，判處2年6月有期徒刑，其餘被訴的6罪判處無罪，仍可上訴。

朱海君曾獲金曲獎台語歌后殊榮，一度走路有風，不只唱歌，還常上綜藝節目分享購買精品包過程，但在NONO捲入強制猥褻、強制性交等案後，一夕之間變得低調。

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