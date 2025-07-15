Netflix《櫻桃琥珀》上線！張凌赫、趙今麥甜蜜二搭再掀追劇熱潮

〔記者胡御柔／台北報導〕改編自晉江文學網超人氣同名小說、原著點擊量突破4億的《櫻桃琥珀》，昨（14）日正式在Netflix上線，開播即引爆網路討論。主演由張凌赫與趙今麥再度攜手，繼《度華年》後火速二搭，這對高顏值螢幕情侶再度發糖！

張凌赫與趙今麥主演《櫻桃琥珀》。（翻攝微博）

張凌赫與趙今麥先前在《度華年》中飾演駙馬與長公主，互動甜度爆表，獲得大量粉絲喜愛；這次在《櫻桃琥珀》中則轉換角色風格，詮釋一對破鏡重圓的青梅竹馬，故事溫柔又治癒。

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《櫻桃琥珀》以細膩筆觸描繪青春成長，不刻意追求狗血劇情，而是聚焦於愛情、親情與友情間的真摯掙扎與陪伴，成功引發觀眾共鳴。劇中也探討夢想與自我價值等議題，節奏清新自然、情感飽滿，被譽為「今年最療癒青春劇」。

張凌赫飾演「蔣嶠西」。（翻攝微博）

趙今麥飾演「林其樂」。（翻攝微博）

張凌赫飾演的男主角「蔣嶠西」是數學天才，卻因哥哥早逝，從小承受家庭期待，過著近乎「替身人生」的壓抑日常，性格內向孤僻。而趙今麥飾演的「林其樂」，小名「櫻桃」，則成長於充滿愛的家庭，性格樂觀開朗，宛如一道照進蔣嶠西世界的光。兩人從青澀少年一路走向彼此救贖的愛情旅程，情感層次豐富動人。

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