杜汶澤挺林昶佐 嚷嚷去找他「一起芬蘭浴」

杜汶澤（右）14日在臉書曬出同框林昶佐。（翻攝自杜汶澤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕上個月23日，賴清德總統主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，在總統監誓下，駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞，宣示人員還包括駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民等人。

港星杜汶澤來台定居後在2022年順利取得中華民國身分證後正式成為「正港台灣人」，14日在臉書曬出同框林昶佐說：「謝謝Freddy過去對我的照顧和幫忙，更要謝謝你為香港人做過的事，兄弟！一路順風！」

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杜汶澤最後還俏皮說：「我來芬蘭找你！一起芬蘭浴，哈哈哈！」

杜汶澤上個月慶生宴上，愛妻田蕊妮、林昶佐與Doris夫妻、苗博雅等台灣摯友們齊聚。（翻攝自杜汶澤臉書）

上個月杜汶澤生日聚會，他與台北市議員苗博雅、林昶佐等人把酒言歡並幽默寫下：「生日的意義在於，大家找個藉口一起吃飯！」照片中也可見林昶佐老婆Doris難得以淡妝現身，短髮俏麗、氣色不俗，讓人關注她罕病公開後的近況。

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