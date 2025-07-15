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館長虧1億民進黨害的？ 律師林智群反嗆根本沒關係

館長近期投入反罷免運動。（資料照，記者蔡淑媛攝）館長近期投入反罷免運動。（資料照，記者蔡淑媛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期全力投入反罷免運動，日前在直播合體民眾黨主席黃國昌不諱言表示：「從2023年到現在，為了你們，我賠掉1億元，健身房被他們這樣搞，如果有一天撐不下去，你不要管我，也不要理我。」不少人憂心館長未來生計。

律師林智群14日在臉書發文提及館長經營健身房去年虧了1億元，稱都是民進黨害的，他說：「我覺得館長的問題在於，他鎖定的客群不對，跟民進黨沒什麼關係。」

發文中，林智群引述某計程車司機個人市場調查，「藍色乘客給錢比較大方，綠色乘客該給多少就給多少，白色乘客很多都想拗折扣甚至免費，是最爛的乘客。」他認為館長不要綠色客群，也拿不到藍色客群，現在只有白色客群支撐，「而白色客群都是捨不得花錢甚至貪小便宜的，這樣不虧錢才奇怪。」

而被翻出館長之前的這段直播，他感嘆現在收入「對半再對半砍」，嘆說：「回家看到神明很難過，出來這麼多年，從來沒拿過政治一毛錢，當初這麼挺民進黨、幫了這麼多，他們現在變成這樣，還反過來打我。」並表示自己常跟神明說，如果祢真的在，為什麼他要接受這樣的折磨？

相關新聞：館長痛喊1年賠1億 鬆口可能赴中發展背水一戰

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