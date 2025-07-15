德德曬照回歸！戴爆款耳機掀討論 鄭運鵬回應笑翻網友

德德更新社群，曬出新照片。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕前立委鄭運鵬的兒子「德德」因陪爸爸參與選舉，帥氣外型一夕爆紅，圈粉無數。時隔近一年，德德終於再度曬出新照，立刻吸引大量網友關注與留言。不過，這回除了他的臉，另一個「亮點」也意外搶鏡，就是德德戴的那副耳機。

德德更新社群，曬出新照片。（翻攝IG）

從照片中可以看到，德德畫上精緻的雀斑妝容，搭配灰色牛仔穿搭，整體風格俐落有型，成熟感大增。他佩戴的耳機更為整體造型增添個性，讓人眼睛一亮。不過，就有網友忍不住在Threads上開玩笑：「為什麼他可以搶得到Sony XM6銀色，我訂了一個月都還沒到貨」

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前立委鄭運鵬親自回覆網友。（翻攝Threads）

貼文一出引發熱議，網友紛紛笑回：「因為他是德德」、「我只注意到德德」、「我都在看臉」、「我羨慕耳機」。連爸爸鄭運鵬也親自下場留言，延續一貫幽默風格，笑稱：「那不是我們家的喔！看起來有點貴。」幽默回應讓網友笑翻。

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