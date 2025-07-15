發聲反對「普發1萬」超爛政策 譚艾珍：只希望降低對立

譚艾珍13日在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」引發極大迴響。（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，資深藝人譚艾珍13日發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」昨她二度發文開玩笑說：「70多歲了還是第一次被快千個訊息謾罵喔！」

譚艾珍表示，「贊成或反對」只是每個人不同的想法而已，自己不認同普發1萬元的意見，沒想到收到這麼大迴響，自嘲：「沒想到阿嬤這種（過氣、無用）的老人分享感覺而已，竟引起很多的聲音。」透露第一次被近千個訊息謾罵，其中有不少訊息更是針對性嚴重且為惡毒謾罵，她還忍不住寫下「呵呵呵」。

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有網友希望譚艾珍了解這是立法院多數黨立委為了個人私利推出的荒謬法案，對此，她也做出回應。（紅框處）（翻攝自譚艾珍臉書）

記者特別觀察到有位比較理性的網友留言：「希望阿嬤了解這不是政府的政策，是立法院多數黨立委為了個人私利推出的荒謬法案。」意外釣出譚艾珍在底下回應：「多謝你啊！瞭解瞭解！這麼說只是希望盡量降低對立，可惜沒有辦法！」

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