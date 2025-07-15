安孝燮、李敏鎬「雙強聯手」打怪 《全知讀者視角》神秘數字「10、1、3」公開

韓片《全知讀者視角》NANA（左起）、申承浩、安孝燮、權恩成、蔡秀彬將共同在末日的世界當中過關斬將。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕被譽為「韓國今夏救市之作」的奇幻動作鉅片《全知讀者視角》由安孝燮、李敏鎬雙主演，另有蔡秀彬、申承浩、NANA，以及BLACKPINK成員Jisoo等卡司參演，劇組公開電影相關數字「10、1、3」引發影迷好奇心。

#10、連載10多年的小說世界變成現實

《全知讀者視角》主角安孝燮飾演金獨子。（采昌提供）

安孝燮（左）、蔡秀彬在《全知讀者視角》飾演金獨子與劉尚雅。（采昌提供）

《全知讀者的視角》講述連載超過10年的小說。在小說結束的那一天，小說中的世界變成了現實，安孝燮飾演唯一的讀者「金獨子」，得和李敏鎬飾演的主角劉眾赫等人，展開驚心動魄的求生冒險。

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金獨子為擺脫生存危機，利用已知的小說劇情發展和設定，決定與蔡秀彬、申承浩、NANA以及童星權恩成踏上宏偉的生存旅程，展開引人入勝的劇情，為觀眾帶來全新層次的享受。

《全知讀者的視角》融合奇幻、動作的場景，加上個性鮮明的角色、成長故事、化學反應等看點，韓媒形容即使看過十遍也依舊讓人心動不已。

#1、全書唯一的讀者，唯一的主角

今夏唯一值得等待的理由，與《全知讀者的視角》「金獨子」和「劉眾赫」有關；「金獨子」是唯一通篇閱讀過的忠實讀者，沒想到小說中的場景轉瞬成為現實，地鐵車廂成為人間煉獄，巨大怪物踐踏著這座城市，熟悉的小說角色紛紛登場。

《全知讀者視角》主角李敏鎬飾演劉眾赫。（采昌提供）

李敏鎬飾演的「劉眾赫」是小說中的堅強主角，在經歷多次回歸後，變成憤世嫉俗的角色，然而，當他遇到「小說讀者」安孝燮後，性格、目標截然不同的兩個角色，在經歷多次相遇後，將會產生什麼化學反應，令人好奇。

#3，同名小說點擊量超過3億、穿越現實與虛幻的地鐵3號線

原著中的怪物「魚龍」透過前導預告首度亮相。（采昌提供）

《全知讀者視角》在全球累積點擊量突破3億，將以電影形式和更多影迷見面，該片擁有獨特廣闊的世界觀、出人意料的劇情發展和引人入勝的場面；空間感、視覺特效構建出廣闊的世界觀，並在現實與幻想中注入更多實感，讓觀眾沉浸在故事之中。

每個人下班回家的地鐵3號線，是小說世界「金獨子」和他同事對話的空間，也是片中第一個出現的場景；為避免讓觀眾出戲，地鐵場景被設計得十分逼真，而地鐵3號線也是真正存在的空間；《全知讀者視角》於7月23日（週三）晚場起在台上映。

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