曹格17歲兒子認愛！曬甜蜜合照主動「正名」女友身分

〔記者胡御柔／台北報導〕歌手曹格的兒子「Joe」曹三豐即將在下個月迎來17歲生日，近日他在抖音上大方曬出與女友的親密合照，正式公開戀情。照片中，Joe嘟嘴向女友撒嬌索吻，女友則長髮披肩、神情淡定，兩人可愛的互動，充滿粉紅泡泡。

曹格的兒子「Joe」曹三豐正式公開戀情。（翻攝微博）

Joe小時候曾與爸爸曹格、妹妹曹華恩一起參加《爸爸去哪兒》受到關注，當時以呆萌可愛的形象圈粉無數。多年過去，這位童星已悄悄長大，如今公開戀情，也讓不少網友感慨：「小萌娃真的長大了！」

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其實Joe公開戀情的背後，還有一段小插曲。日前他在社群上分享一張與妹妹及另一位女生的合照，引發網友好奇詢問：「這是舅媽嗎？」（因為Joe的英文名與「舅」同音）Joe當時對留言按讚，引發網友猜測他「默認戀情」。甚至有留言直問：「右邊那位是你女朋友嗎？」他同樣按讚，意外掀起討論。

Joe貼出與妹妹及另一位女生的合照。（翻攝微博）

隨後Joe出面澄清：「She’s not my gf HAHAHA（她不是我女朋友）」，再次否認與照片中女生的關係，更乾脆大方曬出自己真正女友的照片，疑似為了保護對方、也終結外界的誤會，選擇主動公開戀情、正名女友身份。

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