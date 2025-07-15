晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何如芸念高中愛美下場 穿窄裙擠公車用跳上階梯

何如芸畢業於景美女中，和蔡依林是學姊妹。（翻攝自何如芸臉書）何如芸畢業於景美女中，和蔡依林是學姊妹。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸畢業於景美女中，和「Jolin」蔡依林是學姊妹，她是該校第23屆畢業生，14日曬出上節目同框知名主持人高怡平，憶及青春洋溢歲月，想起當年可是有著23吋小蠻腰好身材。

何如芸說，一生人有數十載，高中生涯只有3年，現在回想起仍是興味盎然，回到90年代升學主義盛行，考大學被形容是進窄門，她也走過那個痛苦年代，「日補夜也補的時代，台北車站對面南陽街補習班成為民族大融合的基地，所有北區高中生的集散地。」

昨她和高怡平（左）上《全民星攻略》。（翻攝自何如芸臉書）昨她和高怡平（左）上《全民星攻略》。（翻攝自何如芸臉書）

當時愛美的何如芸，就算學校再禁止，也阻止不了她們在補習時男女合班的眉來眼去，也不會忘記當年還沒拆的中華商場，是公私立高中軍訓制服唯一的出處，總是要求店家做得又緊又動彈不得。

昨天與何如芸同台的高怡平也說，當年她念北一女的軍訓裙窄到無法移動上不了公車，何如芸馬上接腔：「我一向擠公車只能是用跳的上階梯，再搞笑也不肯放寬半吋。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中