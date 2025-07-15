何如芸念高中愛美下場 穿窄裙擠公車用跳上階梯

何如芸畢業於景美女中，和蔡依林是學姊妹。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸畢業於景美女中，和「Jolin」蔡依林是學姊妹，她是該校第23屆畢業生，14日曬出上節目同框知名主持人高怡平，憶及青春洋溢歲月，想起當年可是有著23吋小蠻腰好身材。

何如芸說，一生人有數十載，高中生涯只有3年，現在回想起仍是興味盎然，回到90年代升學主義盛行，考大學被形容是進窄門，她也走過那個痛苦年代，「日補夜也補的時代，台北車站對面南陽街補習班成為民族大融合的基地，所有北區高中生的集散地。」

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昨她和高怡平（左）上《全民星攻略》。（翻攝自何如芸臉書）

當時愛美的何如芸，就算學校再禁止，也阻止不了她們在補習時男女合班的眉來眼去，也不會忘記當年還沒拆的中華商場，是公私立高中軍訓制服唯一的出處，總是要求店家做得又緊又動彈不得。

昨天與何如芸同台的高怡平也說，當年她念北一女的軍訓裙窄到無法移動上不了公車，何如芸馬上接腔：「我一向擠公車只能是用跳的上階梯，再搞笑也不肯放寬半吋。」

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