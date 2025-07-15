31歲韓星姜瑞夏癌逝 韓媒曝生前善舉藏洋蔥

姜瑞夏短暫31歲人生因癌症提前謝幕。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星姜瑞夏昨（14）爆出因胃癌離世，享年31歲，噩耗令韓國影劇圈陷入悲傷，韓媒報導，她的一生雖然短暫，但生前展現真摯演技，以及超越常人的善舉，令人感到惋惜。

姜瑞夏曾演出《Assembly 議政廳》、《獄中花》、《再一次初戀》等作品，甚至到身體狀況極差，經過二度化療的情況下，還完成電影《萬年戀》（暫譯，망내인）拍攝，態度十分敬業。

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姜瑞夏曾參與冰桶挑戰和壁畫創作。（翻攝自IG）

據報導，姜瑞夏為響應大眾對漸凍症的重視，參與過「冰桶挑戰」和壁畫創作，並透過影片說，「希望小小的心靈能夠聚集起來，向肌萎縮側索硬化症患者及其家屬伸出援手」，祈禱戰勝病魔的每個人都能擁有幸福的生活，怎知她就因為不敵癌症離開人世。

不少粉絲和姜瑞夏公司的同事紛紛表達哀傷，表示「願在沒有痛苦的地方安息」、「天使回到天堂了」、「姜瑞夏有一顆美麗善良的心，永遠不會忘記她的」。姜瑞夏的告別式將於明（16）早韓國時間上午7點40分舉行，安葬於慶尚南道咸安家族墓地。

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