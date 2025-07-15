晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

31歲韓星姜瑞夏癌逝 韓媒曝生前善舉藏洋蔥

姜瑞夏短暫31歲人生因癌症提前謝幕。（翻攝自IG）姜瑞夏短暫31歲人生因癌症提前謝幕。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星姜瑞夏昨（14）爆出因胃癌離世，享年31歲，噩耗令韓國影劇圈陷入悲傷，韓媒報導，她的一生雖然短暫，但生前展現真摯演技，以及超越常人的善舉，令人感到惋惜。

姜瑞夏曾演出《Assembly 議政廳》、《獄中花》、《再一次初戀》等作品，甚至到身體狀況極差，經過二度化療的情況下，還完成電影《萬年戀》（暫譯，망내인）拍攝，態度十分敬業。

姜瑞夏曾參與冰桶挑戰和壁畫創作。（翻攝自IG）姜瑞夏曾參與冰桶挑戰和壁畫創作。（翻攝自IG）

據報導，姜瑞夏為響應大眾對漸凍症的重視，參與過「冰桶挑戰」和壁畫創作，並透過影片說，「希望小小的心靈能夠聚集起來，向肌萎縮側索硬化症患者及其家屬伸出援手」，祈禱戰勝病魔的每個人都能擁有幸福的生活，怎知她就因為不敵癌症離開人世。

不少粉絲和姜瑞夏公司的同事紛紛表達哀傷，表示「願在沒有痛苦的地方安息」、「天使回到天堂了」、「姜瑞夏有一顆美麗善良的心，永遠不會忘記她的」。姜瑞夏的告別式將於明（16）早韓國時間上午7點40分舉行，安葬於慶尚南道咸安家族墓地。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中