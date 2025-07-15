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白種元現身日本暴瘦一圈 傳健康亮紅燈

白種元5月因醜聞纏身，宣布卸下演藝工作專心經營企業，他當時出面時明顯瘦了一圈。（翻攝自YouTube）白種元5月因醜聞纏身，宣布卸下演藝工作專心經營企業，他當時出面時明顯瘦了一圈。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》人氣旺，5月更在百想藝術大賞勇奪放送（電視）部門「大賞」，不過主持人白種元卻深陷負面新聞，當時他透過YouTube影片道歉，宣布中斷演藝活動回歸企業本位。

根據韓媒最新爆料，有網友分享白種元與粉絲近日在日本最新合照，從曝光照片，白種元儘管面帶微笑看起來精神不錯，但身形卻消瘦一大圈，引發外界對其健康憂慮，更有一說，傳他為此暫時遠離南韓到日本散心。

今年初，白種元旗下集團產品因標示不實，他本人竟大頭症上身，被傳會濫用權力、強迫節目製作單位更換合作團隊，甚至過度干預節目製作，重挫名廚形象，引來外界砲轟。

對於產品品質、食安和內部管理等爭議，白種元當時對外表示公司正全面追查原因，並逐步改善中，坦言已在股東大會上致歉，這次特別想透過影片，誠心向大眾道歉。

白種元同時認了自己問題最大，並將2025年訂為企業「第二創業元年」，展現改革決心，承諾會放下演藝活動，全心投入在企業上，力求打造良性循環的營運體系。

 

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