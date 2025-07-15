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32歲巴基斯坦女星陳屍10個月無人知 原因終曝光

胡邁拉阿斯加爾外型亮眼。（翻攝自胡邁拉阿斯加爾IG）胡邁拉阿斯加爾外型亮眼。（翻攝自胡邁拉阿斯加爾IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar Ali）驚傳過世，享年32歲，驚人的是，她遺體在住處被發現但嚴重腐爛，警方推估去世至少10個月，家人一度拒絕認領，外界好其為何過這麼久才被發現？原因也終於曝光。

綜合外媒報導，胡邁拉阿斯加爾承租的房子因為隔壁沒有住人，直到拖欠數月的房租，房東上門追討，才讓整起事件曝光。

她驚傳不幸過世消息，享年32歲。（翻攝自胡邁拉阿斯加爾IG）她驚傳不幸過世消息，享年32歲。（翻攝自胡邁拉阿斯加爾IG）

胡邁拉阿斯加爾巴基斯坦娛樂圈一名演員兼模特兒，曾演出電視劇及電影，警方調查後發現，因她積欠逾1年房租，房東才報案；本月8日警方破門進入她住所，發現胡邁拉已陳屍逾10個月，且因遺體嚴重腐爛無法斷定死因，但無他殺跡象。

胡邁拉阿斯加爾的父親向警方表示，已和女兒斷絕關係，且無意認領遺體，但經DNA比對確認其身分，家屬才軟化態度表示沒有拒領。

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