《F1電影》上週蟬聯4天全台平日冠軍 特殊廳本週強勢回歸

〔記者許世穎／台北報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的新片《F1電影》上映以來票房節節上升，上週更從週二（8日）起，蟬聯4天平日票房冠軍。幾家擁有特殊影廳的影城也陸續宣布，《F1電影》本週將回歸特殊影廳，包括IMAX、Dolby Cinema、4DX、SCREEN X等版本都將強勢回歸。

《F1電影》本週陸續回歸特殊廳放映。（華納兄弟提供）

該片持續在在台熱賣，上週末（7月11至13日）全台再進帳台幣4307萬元佔據週末票房亞軍，累積票房已來到台幣2.53億元；該片上週末於北美也再收1300萬美金（約台幣3.8億元），累積票房來到1.36億美金（約台幣39.83億元），全球票房則突破3.93億美金（約台幣115.1億元），朝破4億美金（約台幣117.16億元）邁進

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《F1電影》全台熱映中，詳細特殊影廳回歸放映場次請洽包括威秀影城、美麗華影城、秀泰影城、新光影城等各大影城查詢。

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