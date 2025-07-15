晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《F1電影》上週蟬聯4天全台平日冠軍 特殊廳本週強勢回歸

〔記者許世穎／台北報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的新片《F1電影》上映以來票房節節上升，上週更從週二（8日）起，蟬聯4天平日票房冠軍。幾家擁有特殊影廳的影城也陸續宣布，《F1電影》本週將回歸特殊影廳，包括IMAX、Dolby Cinema、4DX、SCREEN X等版本都將強勢回歸。

《F1電影》本週陸續回歸特殊廳放映。（華納兄弟提供）《F1電影》本週陸續回歸特殊廳放映。（華納兄弟提供）

該片持續在在台熱賣，上週末（7月11至13日）全台再進帳台幣4307萬元佔據週末票房亞軍，累積票房已來到台幣2.53億元；該片上週末於北美也再收1300萬美金（約台幣3.8億元），累積票房來到1.36億美金（約台幣39.83億元），全球票房則突破3.93億美金（約台幣115.1億元），朝破4億美金（約台幣117.16億元）邁進

《F1電影》全台熱映中，詳細特殊影廳回歸放映場次請洽包括威秀影城、美麗華影城、秀泰影城、新光影城等各大影城查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中