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娛樂 最新消息

影集《哈利波特》正式開拍 哈利經典造型全新亮相

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO影集版《哈利波特》已正式在英國華納兄弟利維斯登片廠宣布開拍，官方也首度曝光新任「哈利波特」造型照，由多明尼克麥勞克林（Dominic McLaughlin）飾演的小哈利戴著經典圓框眼鏡、身穿霍格華茲制服微笑亮相。

多明尼克麥勞克林在影集版《哈利波特》的造型曝光，宣布正式開拍。（HBO提供）多明尼克麥勞克林在影集版《哈利波特》的造型曝光，宣布正式開拍。（HBO提供）

影集自去年秋天開放試鏡以來，有超過3萬人參與主角徵選，今年5月終於宣布由三位新生代演員多明尼克、阿拉貝拉史丹頓（Arabella Stanton）、艾拉斯泰斯陶特（Alastair Stout）分別飾演哈利波特、妙麗以及榮恩。

該劇由《繼承之戰》導演馬克米羅執導、《黑暗元素》編劇法蘭切斯卡賈迪納擔任節目統籌，將重新詮釋這個從小說改編的經典故事：描寫小哈利得知自己是巫師、離開麻瓜家庭、前往霍格華茲就讀，並與榮恩、妙麗成為摯友，展開對抗佛地魔的冒險旅程。

影集《哈利波特》預計2027年於HBO及HBO Max（視地區而定）首播，預計每集原著小說將拍成一季，第一季拍攝將持續至2026年春季，之後將稍作休整，接續進行第二季拍攝。

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