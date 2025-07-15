湯姆霍蘭德透露《蜘蛛人》回歸「老派拍片」風格 更多實景拍攝！

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「蜘蛛人」湯姆霍蘭德近日首次參加「Bero Padel 經典賽」，接受《Flip Your Wig》訪問時透露，新片《蜘蛛人：重生日》（暫譯）將採用「老派拍片」風格拍攝，更表示：「我當然非常開心！超級興奮能再回到蜘蛛人的世界。」

《蜘蛛人：重生日》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，為湯姆回歸演出的第四部蜘蛛人個人電影，象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。

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湯姆霍蘭德透露，全新的《蜘蛛人：重生日》將會走老派拍攝路線。（資料照，索尼影業提供）

湯姆表示回歸演出蜘蛛人就像和老朋友相聚，「上一次拍片時因為疫情，我們受到很大限制，整部片幾乎都在攝影棚內完成。這次我們要徹底擁抱老派拍片方式，真正到實景去拍攝，所以才會從格拉斯哥開拍。我們準備在那裡的街頭搭建一個超大場面。」

對此湯姆也說：「這會讓我想起當初拍《返校日》的感覺。距離上次拍攝已經很久了，這次會像一股清新的空氣。我相信粉絲們看到我們正在打造的這一切，會超級開心。」早在今年初的 Cinema-Con電影博覽會上，湯姆就曾預告新片會是個「全新的開始」。

湯姆當時表示：「我知道我們在《無家日》的結尾留下一個超級大的懸念：彼得帕克犧牲了自己的身份，只為保護他最愛的人。所以，《重生日》就是一個全新的起點，真的就是如此。我只能說這些，我也只能被允許說這些。現在我已經不會再爆雷了，所以別擔心，今天我不會洩漏任何內容。」《蜘蛛人：重生日》將於2026年7月全球上映。

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