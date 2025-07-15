花邊教主爭取在主場出庭！控《到我們為止》導演試圖利用媒體炒作

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉與電影《到我們為止》導演兼主演賈斯汀巴爾多尼撕破臉互告，官司仍在持續延燒。布蕾克於週一（14日）成功取得法院裁定，證詞調查可在由她指定的地點進行。她的律師團隊早前曾提出抗議，質疑巴爾多尼一方的律師試圖將程序變成一場「媒體秀」。

此案為布蕾克控告巴爾多尼性騷擾與報復行為，她預計將於週四（17日）接受證詞調查。巴爾多尼原本希望在紐約公園大道的律師事務所「Meister Seelig & Fein」進行調查，但布蕾克的律師上週提出動議反對，指控對方有意安排媒體伏擊，讓她在進出過程中遭狗仔隊圍攻。

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布蕾克萊芙莉與《到我們為止》導演兼主演賈斯汀巴爾多尼互告官司仍未完。（資料照，索尼影業提供）

布蕾克的律師團也擔心，巴爾多尼團隊可能會邀請社群媒體網紅旁聽此次本應保密的證詞調查，因此向法官路易斯李曼提出申請，要求改在未公開的新地點進行，並要求對方提交所有出席人員的名單。

法官於週一作出簡短裁定，同意布蕾克一方的請求，指示巴爾多尼的律師團必須在週二中午前交出出席名單，同時證詞調查地點由布蕾克選定。她的團隊也被要求提供列印與影印文件所需設備，以便利對方律師。

巴爾多尼的首席律師布萊恩費里曼先前接受《時人》訪問時曾語帶諷刺地表示，應將布蕾克的證詞調查公開進行：「乾脆在麥迪遜花園廣場舉行、售票或直播，把所有收益捐給支援家暴受害者的機構。」

布蕾克一方認為，此番言論顯示費里曼若掌控場地，將難以維持應有的專業與中立。對此，巴爾多尼的另一位律師米契爾舒斯特則反駁，指這項擔憂毫無根據，並強調改變地點對他們相當不便。

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