劉雨柔產前痛失摯愛 淚求「媽媽肚子等你回來」逼哭全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔月初與職籃明星胡凱翔宣布結婚喜訊，如今預產期更進入倒數不到1個月，雙喜臨門卻突痛失家中愛貓MOA，讓她情緒潰堤訣別「最怕懷孕時發生這種事，沒想到是一歲半的你先走了。」原本期盼迎接女兒「小花生」出生的她，如今只能強忍悲傷送別摯愛毛孩，更喊話「媽媽的肚子等你回來。」句句真摯逼哭大批粉絲。

劉雨柔在預產期不到1個月之際，突然面臨愛貓MOA病逝的噩耗。（組合照，翻攝自臉書）

劉雨柔今（15日）深夜曬出緊牽愛貓MOA的黑白照，她痛心表示「一切來得太突然，早上出門都還好好的，怎麼就來了個急性肺水腫呢，我最害怕的，就是在懷孕期間發生這種事情，怎麼想都想不到居然會是一歲半的你..」她表示MOA是自己與老公的心頭肉，不僅乖巧聽話，還會在她懷孕期間半夜起床如廁時跟隨陪伴，出門更是乖乖坐在懷裡寸步不離。

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沒想到，MOA早上出門還活蹦亂跳，卻突發急性肺水腫離世，劉雨柔無法接受這個事實，潰堤淚訴「我們都還沒有準備好，把你送走...我們一輩子都忘不了，也放不下，爸爸媽媽再怎麼努力，也控制不住思念你的心情，回到家裡的每個角落，都充滿了有你的身影，真的很謝謝你來當過我們的天使。」字字句句令人感到心碎。

面對這場措手不及的離別，劉雨柔痛心之餘，也為無法看見MOA幫忙照顧即將出生的妹妹長大而深感遺憾，「但是沒有關係，我們都相信你會再回來的，媽媽也私心拜託你，現在盡可能的去插隊投胎，媽媽的肚子等你回來。」她將對MOA的思念轉化成溫柔的期盼，讓網友與粉絲們都動容落淚，紛紛給予鼓勵表示「天使會再回來的」、「妹妹會知道有個毛哥哥一直愛著她。」、「MOA這輩子能遇到愛他的爸爸媽媽一定很幸福！」

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