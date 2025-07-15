晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

比奇堡天團闖入冥界！《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》暌違10年再登大銀幕

海綿寶寶（右）和派大星在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，揚帆啟程，展開大冒險。（UIP提供）海綿寶寶（右）和派大星在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，揚帆啟程，展開大冒險。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕大受歡迎的海綿寶寶再度躍上大銀幕，在全新動畫長片《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，他將和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，展開他們史上規模最龐大、絕對不能錯過的電影大冒險，首支預告就帶領觀眾展開瘋狂的深海之旅。

章魚哥（右起）、蟹老闆、可愛的小蝸也在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》現身。（UIP提供）章魚哥（右起）、蟹老闆、可愛的小蝸也在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》現身。（UIP提供）

為了成為一個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜，飛行荷蘭人，踏上一場充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過、在海底最深處的「冥界」。

這也是繼2015年《海綿寶寶：海陸大出擊》後，「海綿寶寶」相隔10年多再登台灣大銀幕，2020年的《海綿寶寶：奔跑吧》原計劃院線上映，卻因疫情多次延期，最終改在串流平台登場。動畫風格上也與電視版大不同，原作採用傳統2D賽璐璐動畫，而本片延續近年電影版的3D電腦動畫風格。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》反派飛行荷蘭人找來馬克漢米爾獻聲。（UIP提供）《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》反派飛行荷蘭人找來馬克漢米爾獻聲。（UIP提供）

片中的「幽靈船長」飛行荷蘭人找來《星際大戰》傳奇演員馬克漢米爾詮釋，他近期受訪時提到為《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》反派配音的挑戰，開玩笑說必須要被某一整群粉絲討厭，才表示他的演技到位，「如果我表現得夠好，全美的小孩都會恨透我！」

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》海報。（UIP提供）《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》海報。（UIP提供）

電影由首度執導長片的動畫師暨編劇德瑞克崔蒙擔任導演，他接受外媒《Collider》專訪時形容該片是「一場很有趣、有點蠢、很瘋狂的冒險」，並表示有很多笑點，希望觀眾「從頭笑到尾」。《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》將於12月26日在台上映。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》預告片：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中