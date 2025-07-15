比奇堡天團闖入冥界！《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》暌違10年再登大銀幕

海綿寶寶（右）和派大星在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，揚帆啟程，展開大冒險。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕大受歡迎的海綿寶寶再度躍上大銀幕，在全新動畫長片《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，他將和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，展開他們史上規模最龐大、絕對不能錯過的電影大冒險，首支預告就帶領觀眾展開瘋狂的深海之旅。

章魚哥（右起）、蟹老闆、可愛的小蝸也在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》現身。（UIP提供）

為了成為一個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜，飛行荷蘭人，踏上一場充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過、在海底最深處的「冥界」。

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這也是繼2015年《海綿寶寶：海陸大出擊》後，「海綿寶寶」相隔10年多再登台灣大銀幕，2020年的《海綿寶寶：奔跑吧》原計劃院線上映，卻因疫情多次延期，最終改在串流平台登場。動畫風格上也與電視版大不同，原作採用傳統2D賽璐璐動畫，而本片延續近年電影版的3D電腦動畫風格。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》反派飛行荷蘭人找來馬克漢米爾獻聲。（UIP提供）

片中的「幽靈船長」飛行荷蘭人找來《星際大戰》傳奇演員馬克漢米爾詮釋，他近期受訪時提到為《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》反派配音的挑戰，開玩笑說必須要被某一整群粉絲討厭，才表示他的演技到位，「如果我表現得夠好，全美的小孩都會恨透我！」

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》海報。（UIP提供）

電影由首度執導長片的動畫師暨編劇德瑞克崔蒙擔任導演，他接受外媒《Collider》專訪時形容該片是「一場很有趣、有點蠢、很瘋狂的冒險」，並表示有很多笑點，希望觀眾「從頭笑到尾」。《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》將於12月26日在台上映。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》預告片：

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