「TWICE定延做髒事」爆料未查證！44萬YTR道歉刪片「ONCE怒火難平」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE與BLACKPINK於11日同步回歸樂壇，MV一上線即引爆全球粉絲討論潮，成為當天最受關注的K-pop事件。不料，YouTuber頻道「FJ234」成員Josh近日卻在最新影片中，公然表示「討厭TWICE定X」，更稱對方「做了很多髒事」，引發TWICE粉絲「ONCE」群起出征炎上。對此，Josh雖親上火線刪片道歉，不過ONCE依舊怒火難平，全因「未查證就公然造謠抹黑」。

Josh（右）因造謠定延遭炎上，即便道歉仍止不住ONCE怒火。（組合照，翻攝自IG）

FJ234於13日以「讓我來公布到底誰贏？BLACKPINK & TWICE同日回歸太扯了」為題釋出影片，Josh在片中比較自己對TWICE與BLACKPINK的愛好程度，話鋒一轉卻語出驚人提到自己是TWICE的粉絲，最喜歡的是Sana，最討厭的是定延；至於BLACKPINK最喜歡的是Lisa，「最不喜歡的是定延，沒有到最不喜歡，比較弱的是Jisoo」。

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有網友好奇箇中原因，Josh更直接回覆「因為朋友從JYP 練習出來爆料說定X做了很多髒事！」此話一出立刻遭到ONCE炎上砲轟。眼見風波越演越烈，FJ234刪除影片並於昨（14日）晚上傳道歉影片，Josh在頻道成員福福的陪同下，表情凝重對TWICE定延以及粉絲們ONCE鄭重道歉，承認自己不應該因為個人喜好，去輕易評斷2團的團員好與壞，「這是我的疏忽，以後會更加謹慎」；再者，Josh也表示自己不應該輕易相信未證實的謠言，並且成為它的散播者。

不過，Josh雖親上火線低頭認錯道歉，ONCE們仍然氣憤難平、怒火中燒，紛紛指出他最不應該之處並砲轟，「傻眼，未經本人證實的事，也好意思拿出來在公開網路說，本來會看他們的影片，馬上去封鎖欸，超爛」、「朋友說你就信，朋友說屎好吃，你吃不吃？」、「還說自己很喜歡TWICE，抱歉ONCE才不會抹黑造謠」、「蹭流量不做功課還亂造謠的破咖」、「你隨口的一句話很有可能就這樣毀掉一個人，麻煩你謹言慎行，實在很差勁！」

「FJ234」Josh在道歉影片中4點聲明如下：

第一，我不應該因為自己個人的喜好，去輕易評斷兩團的團員好與壞，這是我的疏忽，以後會更加謹慎。

再者，我不應該相信未證實的傳言並且成為散播者，我在這邊向TWICE成員定延以及ONCE道歉。

第三，每個藝人都非常努力，我不應該隨意抹煞別人的辛苦，這點我會再次檢討。

第四，這次的錯誤發言傷害了定延以及TWICE的形象，經過這次會記取教訓，以後會謹言慎行發言。

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