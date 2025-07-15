日本偶像女團AKB48迎20年 台灣姐妹團Team TP同慶 蔡亞恩首次站C位

AKB48 Team TP將推出第十張雙主打單曲。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本偶像女團AKB48今年12月將迎接成團20年，在台北的姐妹團AKB48 Team TP也開心同慶，雙主打新單曲開放預購才1分鐘就秒殺，團員興奮到一整夜都睡不著，直呼：「真的太感動了！」

隊長林易沄。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP推出第十張雙主打單曲，包括慶祝AKB48 20週年的紀念曲《Oh my pumpkin!》TP版，以及全新原創單曲《你會等我嗎？》像是團員最浪漫的青春日記。

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蔡亞恩將首次站C位。（好言娛樂提供）

近期日本藝術家小栗英訓 a.k.a. Hidy來台參展，AKB48 Team TP的蔡伊柔、林易沄、林于馨、劉曉晴到場欣賞展覽，幸運與Hidy本人相見歡，現場還獲贈GURIGURI公仔。另外推出第十張單曲，蔡亞恩將首次擔任C位，她也很開心期待。隊長林易沄則抽空與劉曉晴一同到韓國大啖美食、療癒放鬆。

日本藝術家小栗英訓（中）來台參展，蔡伊柔（左起）、林易沄、林于馨、劉曉晴到場看展。（好言娛樂提供）

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