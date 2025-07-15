鍾欣凌同志兒沙發激戰男友遭撞見 爸爸變酸民當場被嗆爆

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔、葛丞在華視、公視台語台《拜六禮拜》大談男男戀，兩人在沙發上的親熱戲成為上週收視高點，不少觀眾直呼：「開場就太刺激了吧！」

王品澔（左）、葛丞在《拜六禮拜》於沙發親熱。（華視、公視台語台提供）

為了在這場戲中展現好身材，王品澔13日於直播中透露，特地鍛鍊了兩個月，瘦了約7、8公斤，沒想到上表演課時卻被說「看起來像沒練」，讓他超走心。不過葛丞倒是力挺到底，大讚：「穿衣顯瘦、脫衣有肉！」更加碼爆料王品澔在開拍前還不斷在旁邊做伏地挺身，讓畫面效果加倍出色。

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王品澔（右）在《拜六禮拜》與葛丞（左）有不少親密戲。（華視、公視台語台提供）

兩人表示，剛開始拍攝時幾乎沒有火花，甚至被導演嫌棄看起來像兄弟，為了培養默契，他們特地一起上表演課，最終成功呈現出甜蜜情侶的模樣。尤其這場沙發親熱戲，更讓現場工作人員在看回放時不斷尖叫、摀眼睛，兩人笑說：「真的很有成就感！」

周詠軒在《拜六禮拜》飾演王品澔的爸爸，酸言酸語對待兒子的男友。（華視、公視台語台提供）

另一方面，鍾欣凌的前夫周詠軒因與現任妻子吵架，無處可去，只好厚著臉皮回到前妻家借住，卻意外撞見兒子王品澔與葛丞在沙發上親熱。得知兒子是同性戀後，他以想了解兒子的感情狀況為由邀兩人共進晚餐，卻在席間頻頻酸言酸語，讓葛丞忍無可忍，最終藉由酒意反擊。

談及這場戲，葛丞表示，這是他整部戲裡最嚴肅看待的一場戲，因為不希望角色「文樂」的反擊被解讀為不禮貌。他也認為，同性戀情相比異性戀更難被接受與支持，雙方都需要更大的勇氣。

《拜六禮拜》由導演杜政哲，攜手演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司。該劇講述劇中三位好閨密周瑞秋、楊世美、蕭如如的故事，既輕鬆又自然，彷彿時常發生在我們身邊，讓觀眾在看劇的同時更能找到共鳴。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及Hami Video影劇館Plus 上架更新。次週八大戲劇台晚間8點播出。

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