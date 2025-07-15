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李洙赫偷吃準人妻、性生活很亂！導演曝選角關鍵：這種神顏才合理

《S LINE》李洙赫變身紅線密佈男，神顏成選角關鍵。（Hami Vide提供）《S LINE》李洙赫變身紅線密佈男，神顏成選角關鍵。（Hami Vide提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李洙赫在奇幻驚悚劇《S LINE》飾演的刑警性關係複雜，首集就在暗房內與準人妻同事上演禁忌偷情，讓從小就能看見S線的女高生（Arin崔乂園飾演）見到都驚呼，「第一次近距離看到頭上紅線這麼密集的人！」

《S LINE》李洙赫頭上滿佈著象徵發生「性關係」的紅線。（Hami Video提供）《S LINE》李洙赫頭上滿佈著象徵發生「性關係」的紅線。（Hami Video提供）

改編自同名網漫的奇幻驚悚劇《S LINE》是李洙赫首次獨挑大樑擔綱男主角，劇情講述一旦與人發生性關係，雙方之間便會在頭上出現一道名為「S線」的紅色連結，第一集就讓觀眾眼睛噴火。《S LINE》導演安周英直言男主選角關鍵：「說實話，沒有李洙赫這種神顏，角色設定會無法說服觀眾！」

《S LINE》李洙赫首次獨挑大樑擔綱男主角，飾演一位刑警。（Hami Video提供）《S LINE》李洙赫首次獨挑大樑擔綱男主角，飾演一位刑警。（Hami Video提供）

《S LINE》電視劇版不同於網漫，除了Arin飾演的女高生從小就看得到每個人頭頂上的「S線」，其餘人都需要透過眼鏡才能看到。她意外成為一樁殺人案的目擊者，與追查此案的刑警李洙赫產生交集。《單身即地獄》主持人李多熙在《S LINE》中飾演高中老師，目擊學生遭霸凌，霸氣抓住施暴女學生頭髮制止，氣場全開，她神秘的背景與「S線」之間的關聯也引發好奇。《S LINE》每週五於Hami Video跟播中。

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