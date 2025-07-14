「TWICE定延做很多骯髒事」 44萬追蹤YouTuber道歉

網紅Josh今日拍片向TWICE及BLACKPINK道歉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「FJ234」由「FuFu」福福和Josh兩位舞蹈老師組成，先前因關注同志議題受到歡迎，且在YouTube頻道有44萬訂閱。沒想到，近日成員當中的Josh竟然拍了一部影片，公開指出TWICE團員當中他最討厭定延，甚至爆料JYP當過練習生的人說定延做了「很多骯髒事」，引起ONCE（粉絲名）強烈不滿，還告狀到JYP那兒。不過，Josh今（14）晚也拍攝影片公開道歉。

TWICE團員定延無端被YTR Josh評論「做了很多骯髒事」。（翻攝自IG）

當初Josh拍影片主要討論TWICE和BLACKPINK同時回歸，之後便將炮火瞄準定延，這支影片掀起TWICE和BLACKPINK兩個女團粉絲對立，甚至說了定延的壞話，粉絲痛罵他「公然誹謗藝人」，還要他拿出證據來，到底那位說定延做了很多骯髒事的練習生是誰？

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眼看事件愈發不可收拾，Josh今日道歉，並表示自己在7月13日BLACKPINK與TWICE的MV比較影片當中，確實言行不當，Josh表示：「鄭重向TWICE、團員定延以及所有ONCE說聲對不起，日後更將謹言慎行！」

網紅「FJ234」由「FuFu」福福（右）和Josh兩位舞蹈老師組成。（翻攝自YouTube）

Josh在道歉影片中說，自己有4點不對，首先不該因為自己的個人喜好，輕易評斷兩團的團員好與壞；再者，他不該相信未證實的傳言並且成為散播者，他誠懇向TWICE成員定延以及ONCE道歉；第三，每個藝人都非常努力，Josh認為自己不該隨意抹煞別人的辛苦，並表示會深刻檢討；最後，這次的錯誤發言傷害了定延以及TWICE的形象，經過這次會記取教訓，以後會謹言慎行發言。

無奈他的道歉並未完全讓ONCE消氣，很多人在他的道歉影片下留言：「你那個朋友是誰啊？叫他來開一集YT吧」、「你不是很有自信的跟我說有證據嗎」、「表情敢不敢真誠一點啊」、「小小的謊言可能會造成很大的影響力，不要忘了有多少人因為這種謠言選擇離開」。

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