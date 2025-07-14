（影）GD離開台灣了！女童送小泡芙撲了空

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」結束在台北的演唱會之後，今天（14日）於桃園國際機場搭機離開台灣，這一趟他不但在小巨蛋連開了3天演唱會，還前往周杰倫豪宅家作客，堪稱行程滿滿。

GD回到韓國依然有許多粉絲跟拍。（翻攝自YouTube）

「GD」的舞者包括權氏兄弟等人在白天陸陸續續搭機離開台灣，偏偏沒看到GD現身，原來GD上午前往周杰倫家的豪宅作客，兩人一邊品酒、一邊賞畫，今天更傳出他們將有音樂上的合作，令人期待台韓天王的夢幻聯動。

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今晚他現身桃園機場，同樣許多許多人的目光，不過中途有一位小女孩拿著小泡芙想送給GD，不過GD已經上車，只好有些無奈地揮揮手，與小妹妹說掰掰，整個過程都被拍上網，實在有夠可愛。

GD回到韓國，身穿米奇裝十分顯眼。（翻攝自YouTube）

只是GD到哪都是關注的焦點，他身穿米奇裝現身仁川機場，一下機就吸引許多粉絲緊追，還有粉絲想要送禮物給GD，被保鑣直接擋回去。他整條路都不停點頭、揮手致意，媒體大哥也向GD道晚安，要他好好休息。

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