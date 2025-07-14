BLACKPINK美國創紀錄 2天演唱會吸粉10萬人

韓國女子天團BLACKPINK睽違3年帶著新作品回歸，並展開世界巡迴演唱會。（路透）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕K-POP在全球發燒，韓國女子天團BLACKPINK睽違3年帶著新作品回歸，並展開世界巡迴演唱會，台灣也是其中一站，10月份台灣的「BLINK」就能在高雄世運主場館看到她們。近日BLACKPINK演唱會在美國洛杉磯舉行演唱會，12、13日兩天演出共吸粉10萬人，也成為全球首組在洛杉磯SoFi體育場連續兩天舉行演唱會且門票全數售罄的女團，可見全球BLINK力量驚人。

BLACKPINK在洛杉磯的演唱會2天門票全數售罄，共吸引10萬名粉絲入場。（歐新社）

北美粉絲時隔2年8個月終於再次迎來BLACKPINK登台演出，演唱會上除了團體的名曲之外，4姝也各自專注於個人事業推出SOLO作品，所以不但團體表演精彩，就連個人表演也讓人興奮尖叫。

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繼洛杉磯之後，BLACKPINK將前往芝加哥、多倫多、紐約、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、新加坡、東京與香港等多處，足見此次世界巡迴演唱會規模之盛大。

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